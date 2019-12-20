Altın fiyatları belli oldu! Gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar?

apalıçarşı 20 Aralık altın fiyatları belli oldu. Bir süredir yukarı yönlü eğilim seyreden altın fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Piyasaların ikinci gününde altın ons değeri 1.479,47 Dolar'dan işlem görüyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altının fiyatı 282,65 liradan, çeyrek altın ise 462,14 liradan işlem görüyor. Peki altında son durum ne? İşte canlı cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere diğer altın fiyatları...

GRAM ALTIN



Gram altın, Kapalı Çarşı'da 20 Aralık'da alış 282,47 TL, satış 282,65 TL'den işlem görüyor. Geçen haftaya kıyasla 2 liralık yükseliş gözlemlendi.

ÇEYREK ALTIN



Çeyrek altın, Kapalı Çarşı'da 20 Aralık'da alış 451,96 TL, satış 462,14 TL'den işlem görüyor. Geçen haftaya kıyasla çeyrek altında 3 liralık yükseliş gözlemlendi.

YARIM ALTIN



Yarım altın, Kapalı Çarşı'da alış 901,09 TL, satış 924,27 TL'den işlem görüyor. Geçen haftaya kıyasla 8 liralık yükseliş gözlemlendi.

TAM ALTIN



Tam altın, Kapalı Çarşı'da alış 1.807,83 TL, satış 1.842,89 TL'den işlem görüyor. Geçen haftaya kıyasla 12 liralık yükseliş gözlemlendi.

CUMHURİYET ALTIN



Cumhuriyet altını, Kapalı Çarşı'da alış 1.864,32 TL, satış 1.910,73 TL'den işlem görüyor. Geçen haftaya kıyasla 15 liralık yükseliş gözlemlendi.

14 AYAR ALTIN



14 ayar altın, Kapalı Çarşı'da alış 161,01 TL, satış 161,11 TL'den işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN



18 ayar altın, Kapalı Çarşı'da alış 206,21 TL, satış 206,34 TL'den işlem görüyor.

22 AYAR BİLEZİK



22 ayar bilezik, Kapalı Çarşı'da alış 257,62 TL, satış 257,78 TL'den işlem görüyor. Bilezik fiyatları geçen haftaya kıyasla 2 liralık yükseliş gözlemlendi.

REŞAT ALTIN



Cumhuriyet altınından sonra en çok rağbet gören Reşat altın alış değeri 1.864,32 TL, satış 1.910,73 TL.

TÜRKİYE'NİN ALTIN İTHALATI ARTTI



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyeleri kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 351,8 artışla 22 bin 43 Kg altın ithalatı gerçekleştirdi. 2018 yılının aynı ayında 4 bin 879 Kg altın ithalatı yapılmıştı.

Borsa İstanbul verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı bin 133 Kg oldu.

Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 33 bin 748 Kg olmuştu.

ALTINA YENİ ALTERNATİF



Türkiye’de yatırım olan kullanılan araçların başında altın geliyor. Hem Merkez Bankası’nın hem de vatandaşın altın rezervi hızla yükseliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, emtia sadece altın değildir diyerek, yatırım yapmak isteyen vatandaşlara alternatif olarak gümüş önerisinde bulundu.