Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: 400 baz puana varan faiz indirimi olacağını düşünüyoruz

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "Bankacılık sektörünün yılı iki haneli büyüme ile kapatacağını söyleyebiliriz." dedi.



Gür, şöyle konuştu:

"Temmuz ayından başlayarak TCMB'nin faiz indirimine başlayacağını ve kademeli olarak 400 baz puana varabilecek bir faiz indirimin gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Büyümeye geçişin kademeli olmasını, yılın ikinci yarısında büyümenin pozitif seyir izleneceğini öngörüyoruz. 2023 yılına kadar toplamda yaklaşık 300 milyon dolarlık bir sermaye artırım planımız söz konusu."