ALO Kule’de yerli ve milli dönem başladı

Ankara merkezli ONUR Mühendislik tarafından geliştirilen IP tabanlı yerli ve milli ses haberleşme sistemi (OCS-NG4000), bugüne kadar TSK'ya ait hava meydanlarında kullanılıyordu. DHMİ tarafından da tedarik edilen sistem; Gaziantep, Muş, Adana, Siirt, Sinop, Van, Şırnak, Bingöl, Kastamonu, Aydın ve Ordu-Giresun Havalimanlarında devreye girdi. Sistemin ilk uçuşlu kabul testi Aydın Havalimanı'nda yapıldı.

Başarıyla gerçekleşen inişin ardından ONUR Genel Müdürü Noyan Dede "Sistemimiz, yeni nesil standartların tümünü karşıladı. Aydın'daki ilk inişin ardından pilotlar 'daha önce kuleyi hiç bu kadar net duymamıştık' diyerek, bizleri tebrik etti" dedi.

İLK UÇUŞ AYDIN'DAN



Sistemin ilk uçuşlu kabul testi Aydın Havalimanı'nda yapılırken, başarıyla gerçekleşen inişin ardından ONUR Genel Müdürü Noyan Dede şunları söyledi: "Aynı sistemle geçtiğimiz yıl ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından düzenlenen testlere katılmıştık. Sistemimiz, yeni nesil standart isterlerin tümünü karşıladı. Aydın'daki ilk inişin ardından da pilotlar, 'daha önce kuleyi hiç bu kadar net duymamıştık' diyerek bizleri tebrik etti. Sistemin en önemli özelliği, üç dört operatörün yapacağı işin bir operatör tarafından yapılmasına imkan vermesi ve tek bir panel üzerinden tüm haberleşmenin yönetiliyor olması. Yerli imkânlarla geliştirdiğimiz sistem, yurt dışından alınan sistemlere oranla en az yüzde 30 tasarruf sağlıyor. Ülkemizin cari dengesine daha büyük katkılar yapmayı hedefliyoruz.

(Sabah)