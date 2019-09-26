Almanya'da nitelikli iş gücü açığı artıyor

  • Bist 100
    101940
  • Dolar
    5,6613
  • Euro
    6,1991
  • Altın
    274,8150
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama
Kuşburnu çayı böbrekleri korur Kuşburnu çayı böbrekleri korur
Hastalıksavar altın süt Hastalıksavar altın süt
Lamont Boyd: Mevcut tüketim düzeyiyle İngiltere'nin karbon hedefine ulaşılamaz Lamont Boyd: Mevcut tüketim düzeyiyle İngiltere'nin karbon hedefine ulaşılamaz
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı
MB - Döviz mevduatı bir haftada 1.2 milyar dolar arttı MB - Döviz mevduatı bir haftada 1.2 milyar dolar arttı
Fernando'dan Galatasaraylıları üzen açıklama Fernando'dan Galatasaraylıları üzen açıklama
Enerji Bakanı Dönmez’den deprem açıklaması: Kesintiye uğrayan 22 trafodan 12 tanesini tekrar devreye sokuldu Enerji Bakanı Dönmez’den deprem açıklaması: Kesintiye uğrayan 22 trafodan 12 tanesini tekrar devreye sokuldu
Islam Slimani Fransa'da zirvede Islam Slimani Fransa'da zirvede
Bakanlıktan TCDD ihalesi açıklaması Bakanlıktan TCDD ihalesi açıklaması
Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek
Barcelona'nın Griezmann cezası belli oldu Barcelona'nın Griezmann cezası belli oldu
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu: Yüzde 1'in altındaki kredi faiz oranları talebi hareketlendirecek sınırdır OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu: Yüzde 1'in altındaki kredi faiz oranları talebi hareketlendirecek sınırdır
Son Dakika... Fuat Oktay'dan deprem açıklaması: Ciddi bir yaralanma söz konusu değil Son Dakika... Fuat Oktay'dan deprem açıklaması: Ciddi bir yaralanma söz konusu değil
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Thomas Cook'tan doğan boşluk 3-4 senede kapatılabilir TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Thomas Cook'tan doğan boşluk 3-4 senede kapatılabilir
Almanya'da nitelikli iş gücü açığı artıyor Almanya'da nitelikli iş gücü açığı artıyor
Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman: Hızlı şarj istasyonlarımızın sayısı 100'e ulaştı Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman: Hızlı şarj istasyonlarımızın sayısı 100'e ulaştı
Konya fasulyesinde 53 bin tonluk rekolte beklentisi Konya fasulyesinde 53 bin tonluk rekolte beklentisi
Çocuklar için üretilen 'kırmızı ceviz'in fidanına talep artıyor Çocuklar için üretilen 'kırmızı ceviz'in fidanına talep artıyor
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir anne daha katıldı Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir anne daha katıldı
Depreme yönelik 'hayat kurtaran' uyarılar Depreme yönelik 'hayat kurtaran' uyarılar
İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar... İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu
İstanbul fay hatları haritası! İstanbul toplanma alanları İstanbul fay hatları haritası! İstanbul toplanma alanları

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Eylül 2019 Perşembe 17:22:03 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 17:22:59

Almanya'da nitelikli iş gücü açığı artıyor

Almanya'nın 2060 yılına kadar her yıl en az 260 bin kalifiye iş gücüne ihtiyacı var. Kalifiye eleman açığından dolayı Alman ekonomisi yılda yaklaşık 30 milyar avro kayba uğruyor.

Almanya'nın 2060 yılına kadar her yıl en az 260 bin kalifiye iş gücüne ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.

Alman Bertelsmann Vakfı’nın yaptığı araştırma, gittikçe yaşlanan Alman toplumunda kalifiye iş gücü açığının yalnızca Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelecek kişilerle kapanmayacağını gösterdi.

Araştırmaya göre her yıl 114 bin kişilik kalifiye iş gücü açığının AB ülkelerinden, 146 binlik kısmının ise AB üyesi olmayan ülkelerden karşılanması gerekiyor.

Nitelikli iş gücü açığı artıyor

Almanya ekonomisindeki büyüme ve nüfusundaki yaşlanma nitelikli iş gücü açığını her geçen gün artırıyor.

Federal Çalışma Bakanlığı raporlarına göre, ülkede şu an 1 milyon 250 binden fazla iş gücü açığı mevcut. Alman Ekonomi Enstitüsü, kalifiye eleman açığından dolayı Alman ekonomisinin yılda yaklaşık 30 milyar avro kayba uğradığını belirtti.

Uzmanlar, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda Almanya’daki 20 ile 64 yaş arası çalışan sayısının 2030 yılı itibarıyla 3,9 milyon düşerek 45,9 milyona ineceğini hesaplıyor. 2060 yılında ise çalışan sayısının 10,2 milyon kişi azalacağı belirtiliyor.

Yine uzmanlara göre, Almanya'nın yaşlı bakım sektörü, düşük ücretler, fazla iş yükü, çalışanlara ve hastalara kötü muamele haberleri nedeniyle birçok Alman tarafından çalışmak için cazip bir sektör olarak görülmüyor. Kalifiye eleman açığıyla birlikte sektör işgücü açığını yabancı işçilerle gidermek zorunda kalıyor.

Almanya Sağlık Bakanlığına göre, şu anda bakım merkezlerinde ve hastanelerde 50 bin ve 80 bin arası iş gücü açığı mevcut. Bakanlık, ülkede bakıma ihtiyaç duyan insan sayısının önümüzdeki yıllarda çarpıcı bir şekilde artmasını bekliyor.

"İş yükü ağır, çalışma saatleri yoğun"

Almanya'nın Köln kentinde sosyal hizmetlere bağlı bir yaşlı bakım evinde çalışan ve göçmen kökenli yaşlılar için çeşitli projeler yürüten Fatma Dik-Thiel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek hasta bakımı gerekse huzur evlerinde yeterli bakıcı olmamasından dolayı bazı aksaklıkların yaşandığını söyledi.

Dik-Thiel, "Her yıl artan hasta bakıcı açığı sistemin olması gerektiği gibi yürümediğini gösteriyor. Ayrıca iş yükünün ağır olduğunu, çalışma saatlerinin yoğunluğundan dolayı ruhsal ve bedensel yönden yorucu bir meslek. Bu yoğun iş yüküne oranla aldıkları maaşlar da insanları tatmin etmiyor." dedi.

Almanya'daki bakım evlerinin en büyük sorununun personel bulamamak olduğunu ifade eden Dik-Thiel, "Almanya'ya göçmen olarak gelen birinci nesil artık yaşlı ve bir kısmı bakım evlerinde yaşıyor. Türkiye'de diplomalı bakıcı, hemşire, uzman ve teknikerler var, onlar getirilip burada istihdam edilebilir. Çünkü yaşlılar kendi dilini konuşan ve kültürünü tanıyan insanlar tarafından bakılmayı istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anki şartlarda bu mesleklerin insanlara artık cazip gelmediğini vurgulayan Dik-Thiel, "Her geçen gün bu sektörde çalışan insanların ve bakım evlerinin yükü artıyor. Dışarıdan getirilecek uzmanlar bu yükü azaltacaktır ama bence Almanya'da yaşayan gençleri bu işe dahil etmek, meslek şartlarını iyileştirip bu alana yönlendirmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'da bakıma muhtaç kişi sayısı 2017’de 3,3 milyon iken, bu sayının 2030’da 4 milyona ve 2050’de ise 5,3 milyona çıkması öngörülüyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ