Almanya elektrikli araçları yaygınlaştırıyor

  • Bist 100
    100581
  • Dolar
    5,7648
  • Euro
    6,3896
  • Altın
    275,8270
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bağdadi’nin yanından kurtarılan Yezidi kız aylarca tecavüze uğradı Bağdadi’nin yanından kurtarılan Yezidi kız aylarca tecavüze uğradı
FETÖ tutuklu yakınlarına dolar kuru üzerinden yardım yapılmış! FETÖ tutuklu yakınlarına dolar kuru üzerinden yardım yapılmış!
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgede askeri mahkeme kuruldu Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgede askeri mahkeme kuruldu
Mitolojik sembollü VİP uyuşturucu yakalandı Mitolojik sembollü VİP uyuşturucu yakalandı
Macron aşırı sağa kayıyor! Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancı işçiler için ilk kez kota uygulanacak Macron aşırı sağa kayıyor! Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancı işçiler için ilk kez kota uygulanacak
Ispanak vakası sonrası ortaya çıktı! Türkiye'deki yabancı otların bölge bölge sayısı Ispanak vakası sonrası ortaya çıktı! Türkiye'deki yabancı otların bölge bölge sayısı
BM: ABD’nin çekilmesi bekleniyordu BM: ABD’nin çekilmesi bekleniyordu
107 yaşında süt diş çıkarttı! Emine nine uzun yaşamanın formülünü açıkladı! 107 yaşında süt diş çıkarttı! Emine nine uzun yaşamanın formülünü açıkladı!
Eski Boeing çalışanından şok iddia: Arızalı! Eski Boeing çalışanından şok iddia: Arızalı!
Galatasaray 3 milyon vermemişti, şimdi 100 milyon Euro! Galatasaray 3 milyon vermemişti, şimdi 100 milyon Euro!
Mahkeme başkanından, Adnan Oktar'ın veliahtı Merve Büyükbayrak'a dikkat çeken soru: Neden Adnan Hoca diyorsunuz? Mahkeme başkanından, Adnan Oktar'ın veliahtı Merve Büyükbayrak'a dikkat çeken soru: Neden Adnan Hoca diyorsunuz?
Beşiktaş Domagoj Vida'nın bonservisini belirledi Beşiktaş Domagoj Vida'nın bonservisini belirledi
Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
İşçilerden CHP'ye tepki: PKK’lıları işe almak için mi bizi attınız? İşçilerden CHP'ye tepki: PKK’lıları işe almak için mi bizi attınız?
Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarlara yasak geliyor Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarlara yasak geliyor
Trump'ın azil sürecinde flaş gelişme: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdi Trump'ın azil sürecinde flaş gelişme: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdi
Trump'ın başı azil soruşturması nedeniyle dertte: İfadesini değiştirdi Trump'ın başı azil soruşturması nedeniyle dertte: İfadesini değiştirdi
Süper Lig yabancı futbolcu transferinde Avrupa'nın tepesinde Süper Lig yabancı futbolcu transferinde Avrupa'nın tepesinde
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat!
Avrupa'ya giden TIR'A operasyon: Gizli bölmede 102 kilo eroin ele geçirildi Avrupa'ya giden TIR'A operasyon: Gizli bölmede 102 kilo eroin ele geçirildi
4 kardeşin şüpheli ölümü... Alışveriş yaptıkları bakkal konuştu 4 kardeşin şüpheli ölümü... Alışveriş yaptıkları bakkal konuştu
AP’nin yeni raportörü Amor'dan flaş Türkiye açıklaması AP’nin yeni raportörü Amor'dan flaş Türkiye açıklaması
Emre Belözoğlu: 'Dışarıda da sakin biri değilim' Emre Belözoğlu: 'Dışarıda da sakin biri değilim'
Dilencinin servetini duyanlar şaşkına döndü! Gerçek sorguda ortaya çıktı Dilencinin servetini duyanlar şaşkına döndü! Gerçek sorguda ortaya çıktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Kasım 2019 Çarşamba 08:45:02 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 09:44:28

Almanya elektrikli araçları yaygınlaştırıyor

Alman hükümeti ve otomotiv sektörü Almanya'da elektrikli araç satın alınmasını özendirmek için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Varılan uzlaşmada, teşvikler ve şarj istasyonları artırılması öngörülüyor.

Alman hükümeti ve otomotiv endüstrisinin temsilcileri, ülkede elektrikli araçların yaygınlaşması için satış teşviklerinin ve araç şarj yerlerinin artırılması konusunda uzlaşmaya vardı.

TEŞVİKLER ARTIYOR

Alman hükümeti ve otomotiv endüstrisi teşvikleri arttırmayı, teşvik programını uzatmayı ve böylece elektrikli araçlara olan talebi arttırmayı hedefliyor. Hükümet yetkilileri ve sektör temsilcileri dün akşam başbakanlıkta yapılan bir zirvede bir araya gelerek Kasım ayından itibaren verilen teşviklerin liste fiyatı 40 bin euroya kadar olan elektrikli araçlar için yüzde 50, liste fiyatı 65 bin euroya kadar olan araçlar için ise yüzde 25 arttırılması kararı aldı. Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği (VDA) Başkanı Bernhard Mattes teşvik paketine 2 milyar eurodan fazla katkı sağlanacağına işaret etti.

Bu kapsamda 40 bin euro liste fiyatının altındaki araçlara verilen teşvikler 4 bin eurodan 6 bin euroya yükselmesi, 40 bin eurodan fazla liste fiyatı olan araçlar için ise teşvik 5 bin euro düzeyinde olması öngörülüyor.

Başbakan Angela Merkel dün Zwickau'da elektrikli araç üretmeye başlayan Volkswagen'ın tesislerini ziyaret etti

Alman hükümeti daha önce de benzer bir adım atmış, ancak 2016 yılında açıklanan 300 bin araçlık teşvik için sadece 141 bin civarında araç başvuru yapmıştı. Şimdi yükseltilecek teşviklerle 650-700 bin araç hedefleniyor. 2020 yılı sonunda sona eren teşvik paketi de 2025 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Şarj istasyonları yaygınlaştırılacak

Yeni trafiğe çıkan elektrikli araç sayısı artış gösterse de halen düşük düzeyde olduğu belirtiliyor. Elektrikli araçların günlük kullanıma geçmesinin hızlandırılması için otomotiv zirvesinde elektrikli şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması da gündeme geldi. 2022 yılına kadar Almanya'da 55 bin şarj istasyonunun kurulması hedefleniyor. Otomotiv sektörünün 15 bin kamu şarj noktası kurmak istediği belirtildi. Ülkeden halen 21 bin şarj noktası bulunuyor. Federal Hükümet 2030'a kadar 3 milyar eurodan fazla yatırım yaparak bir milyon şarj istasyonu kurmayı planlıyor.

Almanya'nın emisyon salınımı hedeflerine ulaşması için 2030 yılına kadar trafikte 7 ila 10 milyon elektrikli aracın olması hedefleniyor. 2016 yılından bu yana uygulanan teşvik programlarına rağmen bu hedefe ulaşmanın mümkün olmadığı görülüyor. Trafikteki eletrikli araç sayısının 2020 yılında ancak bir milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

DW

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ