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02 Ocak 2020 Perşembe 10:53:29 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 10:59:57

Almanları Türkiye'nin yerli otomobilinin korkusu sardı: Elinizi çabuk tutun

Alman basını elektrikli otomobil konusunda yerli şirketlerini uyararak, Türkiye, Tesla ve Çin'in çalışmalarını da hatırlatarak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini yazdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobilleri, dünyada büyük yankı uyandırdı.

ALMANLAR TARAFINDAN YAKINDAN İNCELENİYOR

Elektrikli olması ve dizaynıyla herkesin beğenisini toplayan yerli otomobillerin, 2030 yılına kadar 5 farklı modeli piyasaya sürülecek.

Elektrikli otomobil piyasasındaki boşluktan faydalanarak piyasada liderliği hedefleyen Türkiye'nin yerli otomobili, tanıtıldığı günden itibaren Almanlar tarafından yakından inceleniyor.

Ensonhaber'e göre Alman Waz gazetesinde çıkan habere göre ise, Türkiye'nin yerli otomobiliyle piyasada hakimiyet kurabileceği ifade edildi.

PİYASAYA TÜRKLER GİRİYOR KORKUSU

Elektrikli otomobil konusunda çalışmalar yapan Alman otomobil şirketlerini uyaran gazete; Türkiye, Tesla ve Çin'in çalışmalarını da hatırlatarak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini yazdı.

Aksi taktirde Almanya'nın, elektrikli otomobil piyasasında hakimiyeti Türklere kaptırabileceği belirtildi.

BÜYÜYEN EKONOMİNİN GÜCÜNÜN KANITI

Proje hakkında mini bir yoruma yer veren Almanlar, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük hedeflerinden biri olduğunu ve yapılan yatırımın büyüyen ekonominin gücünün kanıtı olduğunu yazdı.

 

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