Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

  • Bist 100
    101187
  • Dolar
    5,7287
  • Euro
    6,3167
  • Altın
    276,7260
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bahreyn ve ABD Patriotlar konusunda anlaştı Bahreyn ve ABD Patriotlar konusunda anlaştı
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi Rus basınında Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi Rus basınında
Tunus'ta seçmen geleneksel siyaseti cezalandırdı Tunus'ta seçmen geleneksel siyaseti cezalandırdı
Fenerbahçe, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan'la Ocak'ta yollarını ayırıyor Fenerbahçe, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan'la Ocak'ta yollarını ayırıyor
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdiler Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdiler
İngiliz milletvekillerinden terör örgütü YPG/PKK'ya ziyaret İngiliz milletvekillerinden terör örgütü YPG/PKK'ya ziyaret
Yedek astsubaylık sonuçlarında geri sayım: Yedek astsubaylık sonuçları Eylül'ün kaçında açıklanacak? Yedek astsubaylık sonuçlarında geri sayım: Yedek astsubaylık sonuçları Eylül'ün kaçında açıklanacak?
BM'den Bangladeş'e Arakanlı Müslümanların can güvenliğiyle ilgili çağrı BM'den Bangladeş'e Arakanlı Müslümanların can güvenliğiyle ilgili çağrı
İngiltere’de parlamentoyu tatil kararıyla ilgili kritik dava başladı İngiltere’de parlamentoyu tatil kararıyla ilgili kritik dava başladı
Son Dakika: Suudi Konsolosluğu cinayet mahallinden çıkıyor! Son Dakika: Suudi Konsolosluğu cinayet mahallinden çıkıyor!
Netanyahu'nun partisi 'acil' toplantı kararı aldı Netanyahu'nun partisi 'acil' toplantı kararı aldı
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Tunus'ta seçimin ikinci turu 'Anayasa Profesörü ve tutuklu medya patronunun' Tunus'ta seçimin ikinci turu 'Anayasa Profesörü ve tutuklu medya patronunun'
NATO Saudi Aramco saldırısından endişeli NATO Saudi Aramco saldırısından endişeli
Suudi Arabistan'daki saldırının ardından brent petrolün varili 68,90 dolardan işlem görüyor Suudi Arabistan'daki saldırının ardından brent petrolün varili 68,90 dolardan işlem görüyor
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri belli oldu
Organik tarıma EBRD desteği Organik tarıma EBRD desteği
Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi yarın açıklanacak Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi yarın açıklanacak
Neymar'ın cezası 2 maça düştü Neymar'ın cezası 2 maça düştü
Erzurumspor, Özköylü ile anlaştı Erzurumspor, Özköylü ile anlaştı
Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu yeni sezon hangi kanalda? Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu yeni sezon hangi kanalda?
Doğum kontrol hapı, tip 2 diyabet riskini artırabilir Doğum kontrol hapı, tip 2 diyabet riskini artırabilir
Yılmaz Morgül'den olay açıklama: Sanat dünyasında en iyi vücut bende Yılmaz Morgül'den olay açıklama: Sanat dünyasında en iyi vücut bende
CHP'li Tunç Soyer, PKK’yı kınama’ önergesini neden reddettiklerini açıkladı CHP'li Tunç Soyer, PKK’yı kınama’ önergesini neden reddettiklerini açıkladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Eylül 2019 Salı 13:07:56 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 13:09:07

Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

Sakarya'da kapatılan Alman barbekü fabrikasından tazminatları karşılığında üretim kalıpları alan iki girişimci, KOSGEB desteğiyle ürettikleri barbeküleri Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor.

Sakarya'da kapatılan Alman barbekü fabrikasından tazminatları karşılığında üretim kalıpları alan iki girişimci, KOSGEB desteğiyle ürettikleri barbeküleri Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu'daki birçok ülkeye pazarlıyor.

Çalıştıkları Alman barbekü firmasının 2012 yılında Türkiye'den çekilme kararı almasının ardından tazminatları karşılığında üretim kalıplarını alan Ömer Sargın ve Erkan Bal, Erenler ilçesinde kendi atölyelerini kurdu.

KOSGEB hibe kredisiyle iş yerlerini büyütüp fabrika haline getiren girişimcilerden 36 yaşındaki Ömer Sargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman firmasında çalıştıkları 6 yıl içerisinde Ar-Ge faaliyetleri için dönem dönem Almanya'da eğitim aldıklarını söyledi.

Fabrika kapandıktan sonra aldıkları eğitimi ve edindikleri iş tecrübeleriyle kendi iş yerlerini açtıklarını anlatan Sargın, "Şu anda iş yerimiz 7. yılında olup bazı makinelerimizi de KOSGEB sayesinde alarak yolumuza devam ettik. Şu anda fabrikamızda 30 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Almanya'dan edinmiş olduğumuz bu bilgileri ve tecrübeleri, Almanlara barbekü satarak yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Almanlara sadece barbekü satmadıklarını, ürün çeşitlerini artırıp, baca sistemleri, baca şapkaları, barbekü çeşitleri ve bahçe yapı elemanları gibi diğer aksesuarı da beraberinde Avrupa'ya ihraç edeceklerini aktaran Sargın, "Ben ve ortağım Almanlardan öğrendiklerimizi Almanlara satmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Sargın, bundan sonraki süreçte üretimi daha da artırıp iç piyasaya daha çok ürün vermek ve bunun yanında da dünya pazarlarında yer almak istediklerini dile getirerek, "Hem iç piyasa ve hem yurt dışı piyasaya dengeli bir şekilde götürmek istiyoruz. 2020 yılında üretimi daha da artırıp daha çok ihraç yapmak istiyoruz. Devletten alacağımız hibe yardımıyla Almanlardan aldığımız makinenin yerlisini burada yaptırmak istiyoruz ve üretimi de daha da artıracağız. Firmamızı ilk kurduğumuzdaki üretimle şimdiki üretimimizi yüzde 100 artırdık ve ayrıca ürün çeşitlerini de çoğalttık." diye konuştu.

"Bütün Avrupa ülkelerine mal satmayı tasarlıyoruz"

Sargın, ürünlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Irak, Azerbaycan, Polonya ve Almanya gibi ülkelere ihraç ettiklerini söyledi.

Almanya'dan ürünlere çok talep geldiğine işaret eden Sargın, "Yani Almanlardan öğrendiğimizi Almanlara satıyoruz. Önümüzdeki günlerde kapasitemizi arttırıp bütün Avrupa ülkelerine mal satmayı tasarlıyoruz. Zaten şu anda Almanya'ya yoğun bir şekilde ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her gün yeni bir ürün geliştiriyoruz"

Firmanın diğer ortağı 40 yaşındaki Erkan Bal da Almanya'da gördükleri eğitim, bilgi, Ar-Ge çalışmalarını kendi çalışanlarına aktardıklarını anlatarak, Alman disipliniyle üretim yaptıklarını kaydetti.

Ürün çeşitliliğini 6'dan 60'a çıkardıklarının bilgisini paylaşan Bal, yıllık 5 bine yakın barbekü satışı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Her gün bir ürün geliştirmeye çalıştıklarına vurgu yapan Bal, "Her gün yeni bir ürün geliştiriyoruz üretiyoruz ve biz de ürettikçe mutlu oluyoruz. Her gün geçtikçe büyüyoruz ve biz üretime açız, üretime iştahlıyız. Şu anda fabrikamızda 30 kişi ile işimizi yürütüyoruz fakat önümüzdeki günlerde büyüdükçe bu sayı 100'e çıkacaktır. Yani bizler Alman fabrikasında Almanlardan öğrendiğimiz işi şu anda biz Almanlara satıyoruz. Bu da bizleri oldukça memnun ediyor ve Türk ekonomisine de katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ