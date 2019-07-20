  • Bist 100
    101849
  • Dolar
    5,6592
  • Euro
    6,3832
  • Altın
    259,2910
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İşine son verildiğini sosyal medyadan öğrendi İşine son verildiğini sosyal medyadan öğrendi
Galatasaray geçen yaz 6 futbolcu alırken, bu yaz ise şimdiden 7 transfer yaptı Galatasaray geçen yaz 6 futbolcu alırken, bu yaz ise şimdiden 7 transfer yaptı
70 yıllık evlilik 26 dakika arayla son buldu 70 yıllık evlilik 26 dakika arayla son buldu
Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu
ABD Kongresi'nde 'karanlık ruhları kovan' dua! ABD Kongresi'nde 'karanlık ruhları kovan' dua!
Boşanma iddialarına yanıt: Sözümün arkasındayım Boşanma iddialarına yanıt: Sözümün arkasındayım
Bakanlık uyardı: Dondurulmuş gıdaları buzdolabında çözdürün Bakanlık uyardı: Dondurulmuş gıdaları buzdolabında çözdürün
Deniz Türüç için Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor Deniz Türüç için Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor
Meclis rahibi Conroy ABD Kongresi'nden karanlık ruhları kovdu! Meclis rahibi Conroy ABD Kongresi'nden karanlık ruhları kovdu!
Lazio'nun Yusuf Yazıcı için 16 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı Lazio'nun Yusuf Yazıcı için 16 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı
KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu başladı KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu başladı
Cumhurbaşkanlığından sert Avrupa Birliği açıklaması: Asla boyun eğmeyeceğiz Cumhurbaşkanlığından sert Avrupa Birliği açıklaması: Asla boyun eğmeyeceğiz
Kazak milyarderin yüzen sarayı 2 milyon liralık yakıt aldı Kazak milyarderin yüzen sarayı 2 milyon liralık yakıt aldı
Gerçek ortaya çıktı: ABD, S-400'leri istemiyor çünkü... Gerçek ortaya çıktı: ABD, S-400'leri istemiyor çünkü...
Almanlar 'İstanbul' için fırsat kolluyor Almanlar 'İstanbul' için fırsat kolluyor
Düğünde silahlı kavga: 1 çocuk hayatını kaybetti Düğünde silahlı kavga: 1 çocuk hayatını kaybetti
Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Kayserispor Başkanı Bedir: Lung’un gönderilmesi söylentisine inanılmaması dileğimizdir Kayserispor Başkanı Bedir: Lung’un gönderilmesi söylentisine inanılmaması dileğimizdir
Aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki araç faciaya neden oldu Aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki araç faciaya neden oldu
Galatasaray, Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile Diagne için anlaşmaya vardı Galatasaray, Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile Diagne için anlaşmaya vardı
6 yıldır kaçan cinayet zanlısı güven timlerince yakalandı 6 yıldır kaçan cinayet zanlısı güven timlerince yakalandı
Son dakika: Jandarma ve emniyet birimlerinden terör örgütü PKK’ya ağır darbe Son dakika: Jandarma ve emniyet birimlerinden terör örgütü PKK’ya ağır darbe
Deniz Türüç'ün bugün hangi kulübe transfer olacağına karar vermesi bekleniyor Deniz Türüç'ün bugün hangi kulübe transfer olacağına karar vermesi bekleniyor
Çolak'ın gitmesini beklediler: Böyle olacağını hissetmedim Çolak'ın gitmesini beklediler: Böyle olacağını hissetmedim

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:47:11 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:48:56

Almanlar 'İstanbul' için fırsat kolluyor

6 yıl önce İstanbul Havalimanı’nın ihalesine giren Alman Fraport’ın İstanbul’ ümidi bitmedi. Şirketin Türkiye operasyonunun başına atanan Bilgihan Yılmaz, 'Almanlar İstanbul’da fırsat kolluyor' dedi.

Frankfurt Havalimanı’nın sahibi Alman Fraport, 2013 yılında, o dönemki ortağı IC İçtaş’la birlikte İstanbul Havalimanı ihalesine girmiş, açık artırmada son dakikaya kadar kıyasıya yarışmıştı. O dönemde Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon Ortak Girişim Grubu’nun 22 milyar 152 milyon euro artı KDV’lik teklifinin üzerine çıkamayan şirketin havalimanı sevdası bitmedi. 
 
6 YILDIR BEKLEMEDE

 
İhalenin ardından 6 yıl geçti. Şimdi İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın hisse satışı hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Fraport ise 6 yıl sonra tekrar İstanbul’daki yeni fırsatlara bakmaya hazır olduklarını ifade etti.
 
TÜRKİYE’YE İNANIYORUZ
 
Halen TAV’la birlikte Antalya Havalimanı’nı işleten Fraport’un Türkiye operasyonunun başına geçtiğimiz aylarda, bu kez Türk bir genel müdür atandı; Bilgihan Yılmaz. Bu sene Fraport’un Türkiye’de 20’nci yılını kutladığını hatırlatan Yılmaz, şunları söyledi: “Havalimlanları uzun vadeli yatırımlar. Bir ülkeye güveniyorsanız ancak oraya havalimanı yatırımı yaparsınız. Fraport da hissesini satıp, çıkabilirdi ama çıkmadı. Çünkü Türkiye’nin gerçeklerine inanıyor." 
 
YATIRIM BÜTÇEMİZ YÜKSEK
 
FRAPORT’UN kârının yüzde 40’ının yurtdışından geldiğini hatırlatan Yılmaz, ‘Almanlar İstanbul Havalimanı’nı kıskanıyor’ söylemi konusunda ise, “Kıskanmak değil ama evet fırsat kolluyorlar. Bugün Tayland’da bir ihale olsa orada da fırsat kollarız” yorumunda bulundu. Yılmaz, bütçe konusunda ise "İstanbul Havalimanı ihalesi 22 milyar euroya sonlandı. Fraport da sona kadar geldi. Büyük rakamlara da çıkabiliyoruz” dedi. Yılmaz, Fraport’un dünyanın en büyük havalimanı işletmecilerinden olduğunu hatırlatarak, “Yıllık gelirimiz 3.5 milyar euro” diye konuştu.
 
ANTALYA DA OLABİLİR

BİLGİHAN Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya’ya üçüncü bir havalimanı konusunu gündeme getirdiğini hatırlatarak, “Nerede bir ihale veya havalimanı işletmeciliği işi varsa biz ilgileniriz. Son senelerde Brezilya’da 2 havalimanı kazandık" dedi.
 
(Akşam)

Terör örgütü PKK’ya ağır darbe! 6 ayda 859'u imha edildi
Afrin'deki hezimeti unuttu, tehdit ediyor!
CHP'li belediyede işçiye büyük şantaj! WhatsApp mesajları ortaya çıktı
G.Saray F.Bahçe karşısında geri adım attı: Kapışmayacağız
At özlemini motorla gideriyor
AB sözünde durmuyor! Türkiye'nin parasının üzerine yattılar
Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda sürpriz isim!
İstanbul'da 90'lara dönüş
Bodrum'a aşık oldu
Gustavo son düzlükte
ABD'nin kararı sonrası... Türkiye'den beklenen hamle!
Anadolu Ajansı duyurdu! Hakan Atilla ile ilgili önemli bilgi
Bağ-Kur'luya 3 müjde
Suudi Arabistan onayı verdi... ABD askeri girecek
Galatasaray’da orta sahaya son aday: Morgan Schneiderlin
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza! Yaralılar var
Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere 'Türkiye' daveti
Finalde Senegal'i mağlup eden Cezayir şampiyon oldu
Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ