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07 Şubat 2020 Cuma 17:44:28 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 17:45:13

Alman sanayiciler, 2020'de zayıf bir küresel ekonomi bekliyor

Alman Sanayi Federasyonu Başkanı Lang, "Küresel ekonominin bu yıl tekrar yüzde 3'le yavaş büyümesini bekliyoruz. Belli bir iyileşme yok. Küresel ticaret zayıf seyrediyor." dedi.

Almanya'da sanayiciler, küresel ekonomide ters esen rüzgarların devam etmesinden dolayı küresel ekonomide bu yıl yüzde 3’lük bir artış beklediklerini bildirdi.

Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) yapılan açıklamada, 2020’de küresel ekonominin yüzde 3 ve küresel ticaretin 1,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

BDI Başkanı Joachim Lang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel ekonomide belirli bir iyileşme görülmediğini belirterek, “Küresel ekonominin bu yıl tekrar yüzde 3 ile yavaş büyümesini bekliyoruz. Belli bir iyileşme yok. Küresel ticaret zayıf seyrediyor." ifadesini kullandı.

Küresel ticaretin 2019’da yüzde 1’lik büyümesinden sonra 2020’de yüzde 1,5 artış beklediklerini aktaran Lang, “Alman şirketlerinin dış ticareti için halen yüksek riskler var. Örneğin Brexit'ten sonra İngiltere ile bir ticaret anlaşmasının belirsizliği devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Lang, koronavirüsün yayılmasından dolayı belirsizlikte bir artış olduğunu vurgulayarak, “ Çin'de büyüme üzerinde bir etki bekliyoruz.” yorumunu yaptı.

Dünyada yapısal reformlar ve mali teşvik yoluyla büyümeyi sürdürülebilir bir şekilde desteklemek için siyasi eksiklik olduğuna işaret eden Lang, Avrupa’nın, ABD ve Çin'in küresel liderlikteki zayıflığını telafi etme gücünden yoksun olduğunu ileri sürdü.

Dış ticarette yaşanan gelişmelerin Alman ekonomisinin büyümesini yavaşlattığının altını çizen Lang, Almanya’da inşaat ve özel tüketimde artan iç talep sayesinde büyümenin bu yıl sıfırın üzerinde kalacağını kaydetti.

Lang, büyümeyi desteklemek için kurumlar vergisinin düşürülmesi, kamu yatırımlarının artırılması, daha fazla dijitalleşme ve büyük projeler için daha az bürokrasi çağrısında bulundu.

(AA)

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