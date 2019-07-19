Alman otomotiv devi BMW'nin yeni CEO'su belli oldu

Zipse, daha önce, şirkete ikinci bir dönem için aynı görevi yürütmeyi düşünmediğini bildiren Harald Kruger´in yerini alacak.

BMW Denetleme Kurulu Başkanı Nobert Reithofer, "Oliver Zipse, BMW için kararlı ve çözüm odaklı bir lider olacak. BMW´yle birlikte geleceğe yön verecek" dedi.

DHA