19 Temmuz 2019 Cuma 11:39:54 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:43:15
Alman otomotiv devi BMW'nin yeni CEO'su belli oldu
Otomobil, motosiklet, motor ve bisiklet üreticisi BMW, CEO'luk görevine, 16 Ağustos'tan itibaren başlamak üzere Oliver Zipse'i atayacağını duyurdu.
Zipse, daha önce, şirkete ikinci bir dönem için aynı görevi yürütmeyi düşünmediğini bildiren Harald Kruger´in yerini alacak.
BMW Denetleme Kurulu Başkanı Nobert Reithofer, "Oliver Zipse, BMW için kararlı ve çözüm odaklı bir lider olacak. BMW´yle birlikte geleceğe yön verecek" dedi.
DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Alman otomotiv devi BMW'nin yeni CEO'su belli oldu
- Bakan Selçuk: Her engellinin bir "iş koçu" olacak
- Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge'ye geçen yıl 13 milyar lira harcandı
- 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
- Züccaciyeciler Derneği Başkanı Öksüz: Evlenecek çiftler eşyasını internetten alıyor