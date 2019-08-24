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24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:28:27 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:29:03

Allianz 11 yılda Türkiye'ye 1 milyar avroyu aşan yatırım yaptı

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, "2008 yılından bu yana Türkiye'ye 1 milyar avroyu aşan yatırım yaptık." dedi.

AA muhabirine açıklamalardan bulunan Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, Türkiye planlarının uzun vadeli bakış açısıyla yaptıklarını ve Türk ekonomisine, insanına ve sektörün büyüme potansiyeline inandıklarını söyledi.

2008 yılından bu yana Türkiye'ye 1 milyar avroyu aşan yatırım yaptıklarını belirten Gürkan, "Bu inancımızın ve kalıcılığımızın göstergesi. En son yatırımımız olan, İzmir'de hayata geçirdiğimiz operasyon merkezimiz Allianz Kampüs'ün sadece bir yıl gibi kısa bir sürede iş sonuçlarımıza yansıyan başarılarından son derece memnunuz." ifadelerini kullandı.

Gürkan, "Bu yıl ise odağımızda Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi olacak. Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi’nin kampüsü içerisinde kurduğumuz Allianz Teknik'i ekim ayında açmayı planlıyoruz. Ayrıca müşterilerimize çok daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için çeviklik, yalınlık, verimlilik ve dijitalleşmeyi odağımıza alan yatırımlarımızı da sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Allianz'ın 70'ten fazla ülkede 142 bini aşkın çalışanıyla 92 milyonun üzerinde müşterisine hizmet verdiğini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

Bizim Türkiye'deki köklerimiz, Şark Sigorta ile 1923 yılına dayanıyor. 1974'te Koç Topluluğu bünyesine giren Şark Sigorta'ya Allianz 1988'de ortak oluyor. 1998 yılında ise şirketin adı Koç Allianz olarak değişiyor. Allianz Grubu'nun 2008 yılında Koç Holding'e ait hisseleri devralmasıyla şirket yoluna Allianz olarak devam ediyor. 2013 yılında Yapı Kredi Sigorta ve Yapı Kredi Emeklilik'i satın alan Allianz'da birleşme süreci 2014 yılında tamamlanıyor.

Çatısı altında Allianz Sigorta, Allianz Hayat ve Emeklilik ile Allianz Yaşam ve Emeklilik'i barındıran Allianz Türkiye olarak Türkiye'de sigorta sektörüne liderlik ediyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 çalışanımız, 3 bin 800 acentemiz, 1800 banka şube kanalımız ve 6 binin üzerinde anlaşmalı kurumumuzla büyük bir ekosisteme sahibiz."

Gürkan, Allianz Sigorta, Allianz Hayat ve Emeklilik ve Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketlerinin konsolide verilerine göre, yılın ilk 6 ayında hayat dışı branşta 3,3 milyar lira prim üretimiyle yüzde 11,7 pazar payına ulaştıklarını belirtti.

(AA)

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