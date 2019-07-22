  • Bist 100
    101816
  • Dolar
    5,6838
  • Euro
    6,3799
  • Altın
    258,2850
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz'ı bırakmama kararı aldı Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz'ı bırakmama kararı aldı
Gannuşi başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili adayı Gannuşi başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili adayı
Rosteh Başkanı Çemezov: S-400'lerin ortak üretiminde müzakereler devam ediyor Rosteh Başkanı Çemezov: S-400'lerin ortak üretiminde müzakereler devam ediyor
Trabzonspor tarihinin en çok forma satılan günü Trabzonspor tarihinin en çok forma satılan günü
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Altaş: Türkiye'ye yabancı sermayenin yüzde 12'si AVM'ler vasıtasıyla girdi Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Altaş: Türkiye'ye yabancı sermayenin yüzde 12'si AVM'ler vasıtasıyla girdi
Kediden kurtarıp, bakımını yaptığı yavru karga yanından ayrılmıyor Kediden kurtarıp, bakımını yaptığı yavru karga yanından ayrılmıyor
Fenerbahçe'de Avusturya kampı başladı! Sarı Lacivertliler ilk antrenmanını gerçekleştirdi Fenerbahçe'de Avusturya kampı başladı! Sarı Lacivertliler ilk antrenmanını gerçekleştirdi
BAE'den sonra Yemen'i nasıl bir süreç bekliyor? BAE'den sonra Yemen'i nasıl bir süreç bekliyor?
Türkiye'den AB'ye çok sert 'İncirlik' çıkışı: Karşı adımlar atarız Türkiye'den AB'ye çok sert 'İncirlik' çıkışı: Karşı adımlar atarız
Dün Bingöl'de öldürülen teröristlerden 2'sinin arananlar listesinde olduğu tespit edildi Dün Bingöl'de öldürülen teröristlerden 2'sinin arananlar listesinde olduğu tespit edildi
Balıkesir Ayvalık açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı Balıkesir Ayvalık açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı
UAEA Başkanı Yukiya Amano hayatını kaybetti UAEA Başkanı Yukiya Amano hayatını kaybetti
Galatasaray'ın 11 Ağustos'ta karşılaşacağı Fiorentina'da Fatih Terim sevinci Galatasaray'ın 11 Ağustos'ta karşılaşacağı Fiorentina'da Fatih Terim sevinci
İşgalci İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı İşgalci İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı
Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni yarın hareket edecek Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni yarın hareket edecek
Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'dan Boateng harekatı Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'dan Boateng harekatı
Galatasaray'a yeni transfer Şener Özbayraklı'dan kötü haber Galatasaray'a yeni transfer Şener Özbayraklı'dan kötü haber
Borsa haftaya yatay başladı Borsa haftaya yatay başladı
Otobüs firmalarına ek sefer izni Otobüs firmalarına ek sefer izni
'Turizmde her güne rekor haberiyle başlıyoruz' 'Turizmde her güne rekor haberiyle başlıyoruz'
Denizli'den 650 milyon dolarlık tekstil ihracatı Denizli'den 650 milyon dolarlık tekstil ihracatı
10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur? Tazminatta 10 yıl formülü! 10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur? Tazminatta 10 yıl formülü!
İran: CIA'ya bağlı 17 casus tutuklandı, bazıları idam cezasına çarpıtıldı İran: CIA'ya bağlı 17 casus tutuklandı, bazıları idam cezasına çarpıtıldı
Emekliye 1.675 lira! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? Emekliye 1.675 lira! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:32:34 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:33:48

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Altaş: Türkiye'ye yabancı sermayenin yüzde 12'si AVM'ler vasıtasıyla girdi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Altaş, Türkiye’ye son yıllarda gelen direkt yabancı sermayenin yüzde 12’sinin AVM’ler vasıtasıyla girdiğini bildirdi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, sektöre yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, AYD olarak 2010 yılından beri aylık olarak AYD AVM Perakende Ciro endeksini yayınladıklarını ve bu endekste AVM’lerde gerçekleşen ciro, metrekare verimliliği, ziyaret sayısı gibi verileri ölçümlediklerini anımsatarak, endekse göre AVM’lerde gerçekleşen ciroların artmaya devam ettiğini söyledi.

Ciro endeksindeki artış yüzdelerine aylık bazda bakıldığında ocakta yüzde 9,4, şubatta yüzde 18,1, martta yüzde 22,2, nisanda yüzde 14,2 ve en son yayınlanan mayıs ayı endeksinde yüzde 23,1 ciro artışının bulunduğunu ifade eden Altaş, "Yaz ayları ve sonrasındaki okul ve yılbaşı dönemi ile birlikte AVM’lerde ziyaret sayısında artışlar yaşanırken, ciroların da artış ivmesini sürdüreceğini tahmin ediyoruz. 2019 yılı sonu itibarıyla AVM’lerdeki ziyaret sayısının 2,4 milyara, toplam cironun da 160 milyar TL’ye ulaşacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Altaş, 2019 yılının ilk çeyreği ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ziyaret sayısının yüzde 2,9 düştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 2 ayında düşen ziyaret sayıları Mart ayında toparlanma sürecine girmiş. Ziyaret sayısı her ne kadar düşüş gösterse de metrekare verimliliğindeki artışların devam etmesi ziyaretçilerimizin alışveriş odaklı hareket ettiklerini gösteriyor. Yıllık toplam veriler olarak baktığımızda da 2018 yılı toplam ziyaret sayısı 2,3 milyara, AVM’lerde gerçekleşen cirolar da 130 milyar TL’ye ulaşmıştır."

AVM'lere Orta Doğu ülkelerinden gelen ziyaretçiler daha yoğun

Altaş, turizmde görülen hareketliliğin AVM’lere de yansıdığını belirterek, toplum için geçerli olan, AVM’lerin alışveriş ihtiyacının yanı sıra pek çok ihtiyaca cevap veren sosyal alanlara sahip olmaları sayesinde çekim alanları haline gelmesinin turistler için de geçerli bir durum olduğunu söyledi.

AVM’lerin turizm açısından son derece önem taşıyan ve gelecek dönemde bu özelliklerinin çok daha vurgulanması gereken yaşam merkezleri olduğunu ifade eden Altaş, "Özellikle turizm bölgelerinde AVM’lerimizin güvenli alışveriş imkanı sunan birer ihracat merkezi özelliği olma özelliği taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır. Tüm bu özellikleri ile AVM’lerimiz turistler tarafından da yoğun şekilde ziyaret ediliyor ve böylece ülkemiz ekonomisine de olumlu katkı sağlayan birer değer olarak önem kazanmaya devam ediyor."

Altaş, Çin, Suudi Arabistan, Katar, İran ve Kuveyt gibi ülkelerden ziyaretçilerin olduğunu belirterek, "Orta Doğu ülkelerinden ziyaretçilerin daha yoğun olmasını ise bu ülkelerden gelen turistlerin ülkemizde kendilerini Batı ülkelerine göre daha rahat hissetmeleri, coğrafi yakınlık, ülkemizde gerek turizm gerek alışveriş anlamında aradıkları her şeyi bulabilmeleri gibi nedenlere bağlayabiliriz. Tabii bir süredir ülkemizde dövizle alışveriş yapmanın avantajlarını da göz ardı etmemek gerekir." diye konuştu.

"Bugün Türkiye'de AVM sayısı 432'ye ulaştı"

Hüseyin Altaş, bugün Türkiye’de AVM sayısının 432'ye ve bu AVM’lerin 13 milyon metrekarelik kiralanabilir alana ulaştığını aktararak, "Türkiye’nin 81 ilinin 65'inde AVM’miz var. Proje halindeki ya da inşaat halindeki AVM’lere baktığımızda 2019 yılında ortalama 8-10 adet yeni AVM’nin açılacağını ve yaklaşık kiralanabilir alanın 13,5 milyon metrekareye ulaşacağını öngörüyoruz." dedi.

AVM sayılarının geçen yıllarda hızlı bir büyümeyle 400’lü sayılara ulaştığına dikkati çeken Altaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AVM’ler tüm bu süreçte perakende ile birlikte büyüdü ve ülke ekonomimizin önemli sektörlerinden biri haline geldi. AVM yatırımları ve AVM’lerin sosyal ve ekonomik hayatımıza katkıları devam edecektir. Ancak AVM yatırımlarının ve sayılarının özellikle belli bölgelerde doygunluğa ulaştığını dolayısıyla büyümenin daha düşük oranlarda olacağını belirtmek gerekiyor.

Mevcut AVM’lerin de önemli bir yenilenme sürecine girdiğini bunun önümüzdeki dönemlerde de süreceğini öngörüyoruz. Tüm bu dönemde gözlemlediğimiz AVM’lerin fonksiyonlarının da önemli bir değişimden geçtiği. AVM’ler alışveriş yapılan mekanların ötesinde birer yeme-içme, kültür-sanat ve eğlence mekanları haline geldi. Yeni yatırımların ve yenileme çalışmalarının da bu doğrultuda geliştiğini ve gelişmeye devam edeceğini söyleyebiliriz."

"Yerli ve yabancı yatırımcı ilgisinde azalma oldu"

Altaş, Türkiye’de alışveriş merkezi yatırımlarının özellikle 2000’li yıllardan itibaren hızlı bir büyüme gösterdiğini belirterek, "Yatırımların hızla arttığı bu dönemde yabancı yatırımcının da ilgisi Türkiye’deki ticari gayrimenkule yöneldi. Bu dönemde yerli ve yabancı ortaklı yapılara baktığımızda alışveriş merkezlerinde yabancı yatırım oranının yüzde 30’lara ulaştığını görüyoruz." dedi.

AVM yatırımı için yurt dışından Türkiye'ye gelen fonların büyük bölümünün kalıcı emeklilik ve devlet fonları olmasının önemine işaret eden Altaş, şunları kaydetti:

"Türkiye’ye son yıllarda giren direkt yabancı sermayenin yüzde 12’si AVM’ler vasıtasıyla girmiştir. Ancak son dönemlerde gerek alışveriş merkezleri yatırımlarının belli bir doygunluğa ulaşması nedeniyle gerekse geçtiğimiz aylarda yayınlanan TL kira düzenlemesi sonrası yerli ve yabancı yatırımcı ilgisinde azalma olduğunu ifade edebiliriz. AVM yatırımları uzun vadeli olarak planlanan ve döviz kredi kullanılarak hayata geçirilen projelerdir. Bu doğrultuda sorunların çözümü açısından ticari olan ticari olmayan gayrimenkul kiralama hukuku rejimi ayrımı düşünülmelidir."

(AA)

Türkiye'den ABD'ye çok sert 'İncirlik' çıkışı!
Aranan teröristler listesine iki çizik daha!
İran medyası duyurdu! O ABD'liler idam edilecek!
Yönünü şaşıran AB konu dışı kalacak
Amerikan gazetesinden flaş iddia! Trump, Erdoğan'a güvence verdi
'Mavi tişörtlü' ortaya çıktı
Devrim niteliğinde gelişme! Kamu kaynakları vatandaşa açılacak
İşte yeni taban aylıklar! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?
LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı
Kurban bereketi! 25 milyar ciro
Eller tetikte, asker 'vur' emri bekliyor
Dev operasyon! Tam bir ton ele geçirildi
Dünya yıldızını Galatasaray'a bedavaya getiriyor
S-400 1. Filo'nun arması belli oldu: 'Oğuz' detayı dikkat çekti
Otoparklar döviz mezarlığı gibi
İtalyan basını Fenerbahçe'nin büyük hedefini duyurdu: Khedira'yı istiyorlar
Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı
10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur? Tazminatta 10 yıl formülü!
Dar gelirliye ucuz konut
Trump hedefinden şaşmıyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ