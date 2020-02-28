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28 Şubat 2020 Cuma 09:55:18 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 09:59:33

Alçak saldırı sonrası iş dünyasından destek mesajı: Devletimizin emrindeyiz

İdlib’de rejim kuvvetlerince Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik gerçekleştirilen hava saldırısının ardından iş dünyasından destek mesajı geldi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ''Sadece dualarla değil bütün varlığımızla, canımızla, tüm maddi imkanlarımızla bu vatan görevinde devletimizin yanındayız ve emrindeyiz.'' açıklamasında bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İdlib’de rejim kuvvetlerince Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik hava saldırısıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Avdagiç, “Türk milleti ve ordusu son ferdine kadar, bu topraklara sahip çıkacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecektir. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk halkı ve Ordumuz, şehitlerinin intikamını alacak ve bunun hesabını soracaktır” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, şunları söyledi:

“İstanbul iş dünyası olarak İdlib’de rejim güçlerinin Türk Silah Kuvvetlerine yönelik alçakça saldırısını şiddetle ve nefretle lanetliyoruz. Bu saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun. Allah, vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin.

BU OYUN DA BOZULACAK

Kahraman askerimiz İdlib’de, rejimin himayesinde yuvalanan terör örgütlerinden sınırlarımızı güven altına alırken, mazlum bölge halkını da katil rejimden korumak gibi kutsal bir vazife yerine getirmektedir.

Son alçakça saldırı ile Türkiye’yi sindirmek, sınırlarını tehdit ederek bekasını tehlikeye düşürmek isteyenlerin oyunları, dün bozulduğu gibi bugün de Devletimiz ve Milletimizin kararlı duruşuyla bozulacaktır.

Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk halkı ve Ordumuz, şehitlerinin intikamını alacak ve bunun hesabını soracaktır.

'HER VAZİFEYİ YAPMAYA HAZIRIZ'

Sadece yüreğimizle değil, sadece duamızla değil, aynı zamanda bütün varlığımızla, canımızla, tüm maddi imkanlarımızla bu vatan görevinde devletimizin yanındayız ve emrindeyiz. İstanbul Ticaret Odası olarak 411 bin 368 üyemizle tam bir ‘sefer görev emri’ vaziyetindeyiz. İTO, Mehmetçiğe el uzatan rejim güçlerini ve destekçilerini yok etmek için üzerine düşen her vazifeyi yapmaya hazırdır.

Gözünü kırpmadan, canını sakınmadan vatanı ve milleti için sınırımızın ötesinde, sınırımızı güven altına almak için mücadelede şehit düşen Mehmetçiklerimiz, ve sevdikleri, ve Milletimiz şunu unutmasın! Siz her türlü övgünün ve her türlü takdirin ötesinde bir şehitlik mertebesine eriştiniz. Gözünüz geride kalmasın. Uğrunda şehit olduğunuz vatan görevi yarım kalmayacaktır. Türk milleti ve ordusu son ferdine kadar, bu topraklara sahip çıkacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecektir.

'NAMUS BORCUMUZ'

Aziz Şehitlerimiz müsterih olsun. Gözü yaşlı annelerinizin yaşlarını silmek, kalbi hüzünlü babalarınızın hüzünlerine çare olmak, yürekleri acıyla dolmuş sevdiklerinizin acılarını dindirmek bizim namus borcumuzdur.

Bölgede insani drama sebep olan katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve askerimizin etrafında 81 milyon olarak kenetlendik. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz ve birlikteyiz.

Cenab-ı Hakk şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifa versin. Aziz Milletimizin başı sağ olsun. Allah şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi çıktığı bu kutsal vazifede ve mücadelede muzaffer eylesin.”

(İHA)

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