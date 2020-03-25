Albayrak: Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz

Albayrak, başkanlığından Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri ve yol haritamızı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda ele aldık. İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.