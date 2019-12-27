Albaraka Türk Katılım Bankası, sermayesini 1 milyar 350 milyon liraya yükseltti

  • Bist 100
    113671
  • Dolar
    5,9587
  • Euro
    6,6483
  • Altın
    289,3110
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yerli otomobilin örtüsü kalktı! İşte ilk görüntü Yerli otomobilin örtüsü kalktı! İşte ilk görüntü
Başkan Erdoğan: 60 yıllık hayal gerçek oldu Başkan Erdoğan: 60 yıllık hayal gerçek oldu
Rusya: Türkiye ilave S-400 sistemleri alacak Rusya: Türkiye ilave S-400 sistemleri alacak
Güney Kore'den ABD ve Kuzey Kore'ye çağrı Güney Kore'den ABD ve Kuzey Kore'ye çağrı
Başkan Erdoğan'dan olay "Devrim" pozu Başkan Erdoğan'dan olay "Devrim" pozu
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu: Devrim mühendislerine saygıyla Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu: Devrim mühendislerine saygıyla
ABD ve müttefiki Suudi Arabistan'a gözdağı: İran, Rusya ve Çin'den ortak tatbikat ABD ve müttefiki Suudi Arabistan'a gözdağı: İran, Rusya ve Çin'den ortak tatbikat
Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir? TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir? Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir? TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir?
Fırkateynlerimiz Doğu Akdeniz'de İtalya Deniz Kuvvetleri ile ortak deniz eğitimini icra etti Fırkateynlerimiz Doğu Akdeniz'de İtalya Deniz Kuvvetleri ile ortak deniz eğitimini icra etti
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltında Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltında
TOGG CEO'su Karakaş: Dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka lüksümüz yok TOGG CEO'su Karakaş: Dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka lüksümüz yok
Kayseri'de ikizlere hamile kalan Leyla, doğum sırasında bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi Kayseri'de ikizlere hamile kalan Leyla, doğum sırasında bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi
Başkan Erdoğan Cuma namazını Gebze'de eda etti Başkan Erdoğan Cuma namazını Gebze'de eda etti
Türkiye'ye dönüş yapan Can Yaman'dan 'libido' sözlerine ilk açıklama Türkiye'ye dönüş yapan Can Yaman'dan 'libido' sözlerine ilk açıklama
Yerli otomobil resimleri haberimizde! Yerli otomobil canlı yayın izleme linki Yerli otomobil resimleri haberimizde! Yerli otomobil canlı yayın izleme linki
Avcılar'da bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleştirildi Avcılar'da bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleştirildi
Antakya 7. Uluslararası Film Festivali’nin Altındefne’ ödül kazananları açıklandı Antakya 7. Uluslararası Film Festivali’nin Altındefne’ ödül kazananları açıklandı
Sağlık Bakanlığı 2019/7 atananlar ne yapacak? Sağlık Bakanlığı yerleşme sonrası ne yapılması gerekli? Sağlık Bakanlığı 2019/7 atananlar ne yapacak? Sağlık Bakanlığı yerleşme sonrası ne yapılması gerekli?
Albaraka Türk Katılım Bankası, sermayesini 1 milyar 350 milyon liraya yükseltti Albaraka Türk Katılım Bankası, sermayesini 1 milyar 350 milyon liraya yükseltti
TFF resmen açıkladı! VAR kayıtları kulüplerle paylaşılacak mı? TFF resmen açıkladı! VAR kayıtları kulüplerle paylaşılacak mı?
Ebe atama sonuçları 2019 açıklandı! 2019/7 Ebe alım sonuçları sorgulama ekranı Ebe atama sonuçları 2019 açıklandı! 2019/7 Ebe alım sonuçları sorgulama ekranı
Hemşire atamaları 2019 açıklandı! Hemşire alım sonuçları sorgulama ekranı Hemşire atamaları 2019 açıklandı! Hemşire alım sonuçları sorgulama ekranı
Türkiye'nin otomobili gün yüzüne çıkıyor! Yerli otomobilden dikkat çeken detaylar Türkiye'nin otomobili gün yüzüne çıkıyor! Yerli otomobilden dikkat çeken detaylar
İyice şımaran Yunanlılardan Türkiye açıklaması: Erdoğan, Libya konusunda riskli davranıyor İyice şımaran Yunanlılardan Türkiye açıklaması: Erdoğan, Libya konusunda riskli davranıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Aralık 2019 Cuma 14:30:29 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 14:49:21

Albaraka Türk Katılım Bankası, sermayesini 1 milyar 350 milyon liraya yükseltti

Albaraka Türk Katılım Bankası, sermayesini yüzde 50 artırarak 900 milyon liradan 1 milyar 350 milyon liraya çıkardı.

Albaraka Türk, tamamı bedelli karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayesini yüzde 50 artırarak 900 milyon liradan 1 milyar 350 milyon liraya yükseltti. Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, "Gerçekleştirdiğimiz sermaye artışıyla güçlü finansal yapımızı daha da kuvvetlendirmeyi, önümüzdeki dönemlerde büyüme için ilave kapasite yaratmayı ve sürdürülebilir karlılığımızın devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Deniz Yatırım aracılığıyla yapılan bedelli sermaye artırımı sonucunda bankaya nakit sermaye girişi gerçekleşirken, süreç tescil işlemlerinin ardından tamamlanacak.

Gerçekleştirilen işlemle bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 14'ün üzerine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, "Gerçekleştirdiğimiz sermaye artışıyla şu anki güçlü finansal yapımızı daha da kuvvetlendirmeyi, önümüzdeki dönemlerde büyüme için ilave kapasite yaratmayı ve sürdürülebilir karlılığımızın devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sermaye artışıyla 2019 sonu mali tablolarda sermaye yeterlilik oranlarında yaklaşık yüzde 1,30 artış yaşanacağını aktaran Utku, şunları kaydetti:

"Böylelikle bankamızın halihazırda oldukça kuvvetli ve yasal sınırların üzerinde olan sermaye yeterlilik oranları daha da güçlenerek, bankamızın sektördeki rekabet avantajını artıracak. Önümüzdeki dönemde büyüme stratejilerimiz doğrultusunda ilave kapasiteyle kredi taleplerinin karşılanarak uzun vadeli sürdürülebilir karlılığın devamını hedefliyoruz. Dolayısıyla bu kararın bankamızın tüm paydaşlarına olumlu yansımaları olacaktır.

Gerçekleştirdiğimiz işlem, hissedarlarımızın bankamıza ve ülke ekonomisine duyduğu güvenin net bir yansıması olmuştur. Bahreyn'de yerleşik Dallah Al Baraka Holding Co. yüzde 15,36'lık bir oranla bankamızın hissedarları arasına katılmıştır. Bu vesileyle sektörünün ilk ve Borsa İstanbul’da halka açık tek katılım bankası olan Albaraka Türk adına kurulduğu günden bugüne kadar bize güvenlerini eksik etmeyen tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyorum."

Utku, açıkladıkları ilk günden bu yana piyasaların sermaye artışını olumlu karşıladığını dile getirdi.

Bu süreçte, Borsa İstanbul'da Albaraka Türk hisse senedi fiyatının 1,20 liradan 1,40 lira seviyelerine kadar yükseldiğine işaret eden Utku, bu tablonun sadece mevcut hissedarların değil piyasa tarafından da sermaye artırım işleminin olumlu karşılandığının göstergesi olduğunu vurguladı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ