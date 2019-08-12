12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:03:59 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:08:00
Aktif haberleşme uydularının sayısı 6'ya yükseliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye, yapımı devam eden Türksat 5A, 5B ve 6A'nın hizmete alınmasıyla aktif haberleşme uydularının sayısını 6'ya yükseltecek" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan şunları söyledi:
"Yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama alanında da büyük bir kapasiteye sahip olunacak.
Türkiye, 6 uydudan oluşacak uydu filosuyla Asya'da Türk cumhuriyetleri dahil, Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek"
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