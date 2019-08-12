Aktif haberleşme uydularının sayısı 6'ya yükseliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan şunları söyledi:

"Yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama alanında da büyük bir kapasiteye sahip olunacak.

Türkiye, 6 uydudan oluşacak uydu filosuyla Asya'da Türk cumhuriyetleri dahil, Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek"