27 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 23:05:43
Akkuyu testi geçti
Türkiye'nin ilk nükleer projesi olan ve yapımı süren Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), olası fırtına sonrası oluşabilecek olumsuzluklara yönelik 14 kurumun iş birliğiyle tatbikat gerçekleştirildi.
Koordinasyon merkezinden yönetilen ve ilk kez yapılan geniş kapsamlı tatbikatın senaryosuna göre, santralin inşaat sahasında çıkan fırtına nedeniyle, 11 ayrı bölgede yangın, elektrik kesintisi, iletişim sistemi arızası ve trafik kazası gibi olaylar yaşandı. Tatbikat sonunda, Akkuyu inşaatında yaşanılabilecek tüm afet senaryolarına karşı hazırlıklı olunduğu açıklandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT