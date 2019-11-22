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22 Kasım 2019 Cuma 11:18:10 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 12:54:18

Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesi 2023'te devreye alınacak

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "3. Nükleer Santral için yer belirleme çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesini devreye almak." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP’ın Avrupa’ya gaz arz edecek kısmının çalışmaları da tamamlanmış olup, 30 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan TANAP Avrupa bağlantısı açılış töreni ile Azeri gazını Avrupalı tüketicilerle buluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçesini sundu. Petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için "Milli gemilerimizle 5 tane kuyu açacağız" dedi.  

Bakan Dönmez'in açıklamalarının satır başları şöyle;

2019 yılının ilk dokuz ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kutusu açılmış olup, toplam 250 metre sondaj yapılmıştır.

Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 adet kuyu açarak petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz.

Türkiye’nin tehditlere boyun eğerek Doğu Akdeniz’deki haklarından geri adım atmasını ummak boş bir beklentidir. Türkiye olarak Doğu Akdeniz yetki alanları ile ilgili tavrımızı gerek açıklamalarımızla, gerekse sahadaki faaliyetlerimizle net bir şekilde ortaya koymaktayız. Konuya yaklaşımımız her zaman Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının bir gerginlik değil, barış ve istikrar unsuru haline gelebilmesi yönündedir.

Maden kaynaklarımızın ortaya konması için sadece son beş yılda yürütülen çalışmalar neticesinde 3,4 milyar ton kömür, 334 ton altın, 5 milyon ton kurşun-çinko, 4,2 milyon ton bakır, 1,6 milyar ton demir, 51 milyon ton krom, 1,3 milyar ton feldispat, 200 bin ton nadir toprak elementi (NTE) ve 15 bin ton uranyum başta olmak üzere birçok madene ait önemli rezervler tespit edilmiştir.

3. Nükleer Santral için yer belirleme çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesini devreye almak.

(İHA)

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