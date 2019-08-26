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26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:25:21 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:28:38

Akkuyu NGS sahasında Liebherr LR13000 vincinin montajı yapıldı

Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından inşası devam eden Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’nin inşaat sahasında, Liebherr LR13000 paletli mobil vincin, hareket edeceği özel levhalar üzerine montajı tamamlandı.

Akkuyu mevkisinde devam eden nükleer güç santrali inşaatında, Liebherr LR13000 paletli mobil vincin montaj işlemleri "TİTAN-2" Holdingi uzmanları tarafından gerçekleştirildi ve gerekli olan bütün testlerden geçirilerek hizmete alındı.

Yük kaldırma mekanizmasının ağırlığı 3,5 bin ton olan vincin maksimum kaldırma yüksekliği 149 metreyi, maksimum kaldırma mesafesi 129 metreyi bulacak. Vinç, inşaat sahasına deniz yoluyla getirildi. İlave ekipman da dahil olmak üzere gemi ile taşınan yükün toplam ağırlığı, yaklaşık 4 bin tona ulaştı. Vinçte, Almanya'da Liebherr imalat tesisinde eğitim görmüş makine mühendisleri ve vinç operatörleri çalışacak.

LR13000 vinci kullanılarak, Akkuyu NGS'nin 1 No'lu Güç Ünitesinde Kor Tutucu ekipmanının kurulumu yapılacak. İlerleyen süreçte ise LR13000 vinci Nükleer Ada içerisinde diğer büyük boyutlu ekipmanları (reaktör kabı, buhar jeneratörleri, basınç kompansatörü) ve reaktör binasının kubbe kısmının montajı için de kullanılacak.

Liebherr LR13000, dünyada klasik tasarımına sahip kendi yük kapasitesi sınıfında derrick ağırlığı kullanmadan çalışabilen tek ve en güçlü paletli vinç olarak dikkat çekiyor. Sağlam şasisine monte edilerek pekiştirilmiş yapıya sahip olan vinç, ağırlığı 3 bin tona varan çok ağır yükleri kaldırabiliyor. Yük kaldırma mesafesi, aynı anda Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaat aşamasında olan iki güç ünitesinde kurulum işlemlerine izin verecek. LR13000'in en önemli avantajı tam yükte hareket edebilmesi olarak öne çıkıyor. Vinç, dünyanın her yerinde, tek parça halinde ağır yüklerin kaldırılması ve taşınması gereken enerji santralleri ve diğer büyük sanayi tesislerinin yapımında yaygın olarak kullanılıyor. “TİTAN-2” Holdingi uzmanları, LR13000 modeli vinci kullanarak, Leningradskaya NGS-2'nin 1. ve 2. Güç Ünitelerinin inşaatında en büyük montaj işlemlerini tamamlamıştı.

(İHA)

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