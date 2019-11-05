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05 Kasım 2019 Salı 12:13:00 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 12:13:58

Akdeniz'den hazır giyim ihracatına 1 milyar dolarlık katkı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Uğur, "Türkiye hazır giyim ihracatında yıllık 18 milyar dolarlık bir potansiyele sahip. Bölgemizin bu sektöre katkısı ise ise yılda 1 milyar dolar." dedi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hayri Uğur, "Türkiye'nin hazır giyim ihracatında yıllık 18 milyar dolarlık bir potansiyele sahip. Bölgemizin bu sektöre katkısı ise ise yılda 1 milyar dolar." dedi.

Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada ,Mersin'in yanı sıra çevresindeki Adana, Hatay, İskenderun, Kayseri ve Karaman'ın hazır giyim sektörüne önemli katkı sağladığını söyledi.

Sektörün otomotivden sonra Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat sektörü olduğunu vurgulayan Uğur, "Hazır giyim ihracatının yüzde 72'si Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. İhracatımız da yıllar içinde artış gösteriyor. Türkiye hazır giyim ihracatında yıllık 18 milyar dolarlık bir potansiyele sahip. Bölgemizin bu sektöre katkısı ise yılda 1 milyar dolar. Bunun 400 milyon doları AKİB bünyesinden, 600 milyon dolarlık kısmı da Mersin Serbest Bölgesinden gerçekleşiyor." diye konuştu.

Uğur, AKİB olarak birinci pazarlarının İspanya, daha sonra İngiltere, Almanya ve Orta Doğu ülkeleri olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"AB toplam ithalatının yüzde 11'ini Türkiye'den gerçekleştiriyor. Avrupa'daki her 10 kişiden biri Türkiye'de üretilen giysileri tercih ediyor. Dokuma kumaştan erkek ve bayan giysileri yoğun talep görüyor. İmalatlarımıza bakış açısı oldukça olumlu. Yurt dışındaki firmalar Türkiye'den kaliteli ürün aldıklarını artık biliyorlar. Bu alımlarını artırma hedefindeler. Türkiye çok ciddi hazır giyim markası oluşturmuş durumda."

"AB'nin üçüncü en büyük tedarikçisi Türkiye"

Uğur, ürünlerinin Avrupa'da çok fazla tercih edilmesinden mutluluk duyduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin diğer ülkelere göre kumaş, aksesuar ve iş gücü alanında önemli bir avantajı var. Hız da önemli. Türkiye bu anlamda hem hızlı teslim yapıyor hem kaliteli ürün üretip, uygun fiyat verebiliyor. Onun için Avrupa Birliğinin üçüncü en büyük tedarikçisi Türkiye." ifadesini kullandı.

Sektörün gelişmesi anlamında çalışmaların hızla devam ettiğine değinen Uğur, şunları kaydetti:

"Hazır giyim sektörümüz 18 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık 2,4 milyar dolar gibi hazır giyim ithalatı yapıyor. Bu da cari açığımıza pozitif yönde çok büyük bir etki sağlıyor. Bu kadar pozitif etki sağlayan başka bir sektör yok. İstihdama da katkı sağlıyor. Verimli ortamlarda çalışmalar için projeler gerçekleştiriyoruz. Kısa süre önce Eximbank Mersin Şubesi açıldı. KOBİ'lerimize Eximbank'ın verdiği destekler hakkında bilgi veriyoruz. KOBİ'lerimiz bundan yararlanıyor. Bunun dışında bölgemizde imalatta verimliliği artırıcı projeler hazırlıyoruz. Ürünlerimizi daha iyi pazarlamak için yurt dışından tedarikçilerle buluşturmaya çalışıyoruz. Fuarlarda ürünlerimizin tanıtımını yapıyoruz."

(AA)

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