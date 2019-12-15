Akdeniz sahil yolu akıllanıyor
Antalya ile Mersin'i bağlayan Akdeniz Sahil Yolu'nun 550 kilometrelik kesiminde fiber altapı çalışmaları tamamlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, akıllı yollar sayesinde sürüş konforunun artmasının yanı sıra trafik güvenliğinin önemli ölçüde sağlandığını anlattı. Yol, araç ve yolcu arasında karşılıklı iletişimin sağlanmasıyla ortaya çıkan “akıllı ulaşım sistemleri”nin Türkiye'de etkin kullanılabilmesi ve yurt geneline yaygınlaştırılmasını planladıklarının altını çizen Turhan, “Kara yollarımızı 15 bin kilometrelik fiber optik kablo ile çok akıllı hale getirmek için planlarımızı yaptık “ diye konuştu.
MERKEZ BİNASI HAZIR
Akıllı yol hedefleri çerçevesinde 5 bin kilometreye yakın yolun planlamasını yaptıklarını dile getiren Turhan, “Akıllı Yol Pilot Uygulaması olarak başlatılan Akdeniz Sahil Yolu'nun 505 kilometrelik kesiminde fiber optik alt yapı tamamlandı. Bu kapsamda kurulacak sistemlerin yönetiminin yapılacağı Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi binasının yapımı da tamamlandı.” bilgisini paylaştı.
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