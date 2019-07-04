Akaryakıtı ucuzlatacak düzenleme
Akaryakıt sektöründe, promosyonlardan kaynaklanan faiz yükünü azaltmak için düğmeye basıldı. Yapılacak düzenlemeyle kampanyalardan doğan maliyetler düşürülecek.
Kredi kartlarının birçok sektörde olduğu gibi akaryakıt ve LPG sektöründe de kullanımı arttı. Kart kullanımıyla birlikte kartlı akaryakıt satışlarına yönelik yapılan kampanyalarda yaygınlaşmaya başladı. Ancak kartlı alımlarda uygulanan kampanyalardan her tüketicinin yararlanmadığını, buna rağmen tüm tüketicilerin maliyet yüküne katlandığını paylaşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Sektörün üzerindeki promosyon kaynaklı faiz yükünün azaltılması gerektiğini belirten EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Kârlılık, sektörün tüm paydaşlarına yansıtılmalı ve bu kârlılık özellikle de tüketicinin cebine yansımalı. Promosyonlar tüketicilerin bir kısmı için avantaj olurken, geri kalan kısmı için dezavantaj olmamalı” dedi.
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