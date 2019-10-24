AK Partili Mehmet Muş açıkladı: 500 bin ve üzeri kazanç elde edenler yüzde 40 vergi verecek

Otellerde konaklayanlardan yüzde 2 oranında vergi alınması gündeme geldi. Gelir vergisi üst limiti de yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkacak.

AK Parti Grupbaşkanvekili Mehmet Muş'un açıklamalarından satır başları;

Konaklama vergisi ihdas etmiş olacağız. Yüzde 2'dir. Hasılat üzerinden alınacak. Bu yıl için 2020'de yüzde 1, 2021'de yüzde 2 olarak uygulanacak. 2020'nin Nisan ayı başında vergi devreye girecektir. Konaklayanlardan alınacaktır. Öğrenci, diplomatlar vergiden istisna olacak.

Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarmayı teklif ediyoruz. 100 bin liranın üzerinde gelir elde edenler vergi verecektir. Sporculara yönelik istisnayı kaldırıyoruz.

500 bin TL gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına kazançlarına beyan etme imkanı beyanname verme imkanı getiriyoruz.

Değerli konut vergisi ile yeni bir vergi teklifi vermiş olacağız.

Özel sektörde şirketlerin kiraladıkları otomobillerde üst limit 5.500 TL olarak teklif edilmektedir. Üstünde araç kiralanabilir ama bu giderleştirilemeyecek.

Kambiyo muameleleri vergi oranının binde 1'den binde 2'ye çıkmasını öneriyoruz.

Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi.

Dijital ortamlarda sunulan içerikler ile her türlü reklam ve aracılık hizmetlerinde %7,5 oranında vergi alınacak.

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