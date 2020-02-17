AK Parti'den İş Bankası hisseleri ile ilgili son dakika açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin hazineye devri talimatının ardından başlayan çalışmalar ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan son dakika açıklaması geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, KOBİ'lerin desteklenmesi, illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınması, gazilere ikinci maaş bağlanması, doğal afetlerde, doğal gaz ve elektrik borçlarının ertelenmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınması, yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfeği ile tabancaları izinsiz üretenlere yönelik hapis cezasının artırılmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, İş Bankası hisselerine ilişkin "Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Değerlendirmeler netleştikçe, olgunlaştıkça bu anlamda bilgi paylaşımda bulunacağız." dedi.
(AA)
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