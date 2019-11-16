Aile işletmelerinin markalaşma ve pazarlama faaliyetleri iyileştirilecek

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında aile işletmelerinin üretim ve finansal yapısını güçlendirmek üzere örgütlenmeleri teşvik edilecek, üretim ve lojistik altyapılarıyla markalaşma ve pazarlama faaliyetlerinin iyileştirilmesi sağlanacak.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, bütçesi 813,5 milyon avro olan Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı-II (IPARD) uygulamaları kapsamında bu yıl 16 bin 500 proje teklifi alınarak 3 bin 996'sı ile sözleşme imzalandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 2019 sonunda, yüzde 50 hibe desteğiyle 10 bin 925 yeni tarımsal tesise 2,9 milyar lira hibe verilerek, 93 bin 250 kişiye yeni istihdam imkanı sağlandı.

Programlar kapsamında kırsal tarım, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarıyla çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi, kırsal turizm, el sanatları ve kırsalda bilişim uygulamalarına yönelik destekler sürdürülmesi kapsamında yeni çağrı ilanlarında belirtilen alanlarda başvurular alınmaya devam edilecek.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında aile işletmeleriyle küçük ve orta ölçekli üreticilerin üretim ve finansal yapısını güçlendirmek üzere örgütlenmeleri teşvik edilecek, üretim ve lojistik altyapılarıyla markalaşma ve pazarlama faaliyetlerinin iyileştirilmesi sağlanacak.

Bu kapsamda, tarımsal kooperatiflerin pazarlama ve tanıtım alanlarında rekabetçiliğini geliştirmek amacıyla ihtiyaç analizi yapılacak, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescili konularında farkındalık artırılacak. Alternatif pazarlar geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

İklim dostu tarımsal uygulamalar desteklenecek

Kırsalda yaşam kalitesini artırmaya yönelik destek ve teşvikler çerçevesinde, işletmelerin tarımsal kirliliği önlemeye ve çevresel performansını artırmaya yönelik desteklere devam edilecek. Yeni destekleme modelleri oluşturulması için çalışmalara başlanacak.

Hayvansal gübrenin depolanması ve kullanılmasıyla çevre ve iklim dostu tarımsal uygulamaların yaygınlaştırılması için mevcut destekleme mekanizmaları geliştirilecek.

Kadın çiftçilere eğitim yaygınlaşacak

Kırsal toplumun beşeri sermayesinin geliştirilmesi için aile işletmelerine yönelik çiftçi eğitimi ve tarım danışmanlığı konularındaki faaliyetler güçlendirilecek. Kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere yetişkin nüfusun yaygın eğitim kurslarına erişimi sağlanacak, mesleki eğitim programları katma değeri yüksek yerel ürünler esas alınarak programlanacak. "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı en az 10 yeni şehre yaygınlaştırılacak.

Kırsalda kadın ve genç çiftçilere tarımsal eğitim-yayım faaliyetlerinde danışmanlık desteği verilecek. Tarımda da iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenlenecek.

(AA)