Bakan'dan memurlar için önemli zam açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplu sözleşme görüşmelerinde açıklamalarda bulunuyor. Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

- Ortalama devlet memuru aylığı 2002 yılından 578 liradan 2019 temmuz ayı itibarıyla 4481 liraya yükselmiş durumda. Enflasyondan arındırıldığında yüzde 65 artışa tekabül ediyor.

- Bugün itibarıyla başlatmış olduğumuz 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerini başlatmış bulunuyoruz. Bu süreçte tüm tarafların konulara mali ve sosyal haklar çerçevesinden ayrılmadan ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bütüncül bir bakışla yaklaşmalarını çok önemsiyoruz.

Toplu Sözleşme müzakerelerinin yasa gereği Ağustos ayı içinde tamamlanması gerektiğinden, görüşme sürecinin etkili, verimli ve sonuç odaklı şekilde yürütülmesine tarafların önem vermesi gerekiyor.

Malumunuz araya 4,5 günlük Kurban Bayramı tatili girmekte… Bunu da göz önüne alarak, biraz sonra çalışma takvimini belirleyeceğiz. Konfederasyonlarımızın ve sendikalarımızın bize sunduğu, kamuoyuyla da paylaşılan; 800’ü aşan talep olduğunu görüyoruz. Bu süreci etkin kullanmamız gerekiyor.

Bu talepler; yarından itibaren başlayacak çalışma komisyonları tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra, 2. masa toplantısında müzakerelerimize devam edeceğiz inşallah!..

Bakan Selçuk'tan sonra görev alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın söz aldı. Yalçın, "Toplu sözleşme görüşmelerinin misyonu kamu görevlilerini sürdürülebilir adil refah düzeyine ulaştırmak, yasaklardan kurtarmaktır." dedi. Yalçın'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

Maaşların açlık ve yoksulluk sınırının altında kalmamasının mücadelesini veriyoruz. Beklentimiz kamu görevlilerin sözleşmeli istihdamdan kurtarılmasıdır. Ek gösterge yine masanın önemli konularından olacaktır. Bu masadan kamu görevlileri adına memnun bir şekilde ayrılmasını istiyoruz.

- Gelir vergisi kaşıkla verip kepçeyle alan bir düzenek. Gelir vergisinde yüzde 15'i sabitlemek, geri kalanı iade etmek gerekiyor.

Sürecek...