Aile Bakanlığı personel alımı ne zaman? ASDEP alımları başvuru şartları neler? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu duyurunun hemen ardından Aile Bakanlığı personel alımları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Aile Bakanlığı personel alımı hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile Bakanlığı personel alımının ne zaman yapılacağı hakkında henüz net bir açıklama gelmedi. Aile Bakanlığı personel alımı hakkında tarih belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ASDEP ALIMLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3 - Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

4 - 18 yaşını tamamlamış olmak,

5 - 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak, ( Engelli kadroları için hariç tutulmuştur)

ASDEP NEDİR?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu Program ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlar ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir.