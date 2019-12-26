'Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkarmak yerine karınca gibi çalışıyoruz'

Yunus ÇAĞLAR

Teknoloji devi Türk Telekom, müşterilerine sürekli ve kesintisiz hizmet ulaştırmak için gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarıyla Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne büyük katkı sağlıyor. Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası bulunan Türk Telekom, yatırımlarıyla 2019 aralık itibarıyla, toplamda 303 bin km fiber hatla 7,5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğuna ulaştı. Türkiye’nin dijital varlıklarının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal, şirketin fiber yatırımlarında geldiği son noktayı ve gelecek dönem hedeflerini paylaşmak üzere basın mensuplarıyla İstanbul’da bir araya geldi.

11 YILIN REKORU KIRILDI

2019 yılının Türk Telekom için oldukça başarılı geçtiğini kaydeden Önal, yılın ilk 9 ayında yüzde 15,6’lık büyüme ve 1,9 milyar TL net kârla son 11 yılın gelir artışında rekor kırdıklarını söyledi. Türk Telekom’un bu toprakların milli bir değeri olduğunun altını çizen Ümit Önal, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, ülkenin dijital dönüşümüne son 14 yılda 16,2 milyar dolar yatırım yaptıklarını, dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son 10 yılda 10 kattan fazla artırdıklarını belirtti.

FİBER AĞLARLA DONATTIK

“Türk Telekom olarak Türkiye’yi adeta fiber ağlarla ördük. Türkiye’nin 81 ilini köşe bucak sararak, yatırım yapmadık yer bırakmadık” diyen Önal, fiber şebekemizle ulaştığımız hane sayısını son 2 yılda rekor düzeye eriştirerek, 5 milyonun üzerinde artırmayı başardık. Gururla söylemek isterim ki; Türk Telekom’un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibarıyla 21,7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hatla 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı” ifadelerini kullandı.

MEMNUNİYET VURGUSU

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 2020’de de Türkiye’nin her mahallesine fiber götürme hedefiyle çalışmalarının süreceğini ifade ederek, “Türkiye genişbant internet penetrasyonunu yüzde 70 seviyelerine taşıma konusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl İstanbul’da altyapısı olmayıp altyapı talep eden müşteriye, bir hafta içerisinde fiberi yaşadıkları sokağa getirme sözü veriyoruz. İnanıyorum ki bu vaadimiz; Türk Telekom’un müşteri memnuniyetine verdiği önem açısından da, 2020’nin nasıl bir yıl olacağına dair ipuçları veriyordur” dedi.

İSTEYEN OPERATÖR BU ALTYAPIYI KULLANABİLİR

Tüm zorlu coğrafi koşullarda, sadece karlı yerlerde değil Türkiye’nin her karışında, büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Ümit Önal, “Her gün altyapımıza, ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam, Türkiye’nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor. Ülkemizdeki fiber altyapının yüzde 80’inde Türk Telekom imzası bulunuyor. Altyapı yatırımı söz konusu olduğunda, en yakın rakibimizin her 5 birimlik yatırımına karşı biz, 100 birimlik altyapı erişim yatırımı yapıyoruz.

10 BİN YENİ HANEYE ERİŞİM

Sadece haneye fiber olarak değerlendirdiğimizde, en yakın rakibimizin ayda 5 bin yeni haneye erişim sağlamasına karşılık, biz her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz. Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkarmak yerine karınca gibi çalışarak, Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna en yakın rakibimizin 7 katı altyapı yatırımı yapıyoruz . Bu altyapı, Türkiye’nin altyapısıdır. Talep eden her operatör bu altyapıyı kullanabilir.