'Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkarmak yerine karınca gibi çalışıyoruz'

  • Bist 100
    113514
  • Dolar
    5,9408
  • Euro
    6,5922
  • Altın
    286,0250
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek 2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
İmamoğlu İstanbul halkını hasta edecek: Şebeke suyu sağlanması için barajlara kuyu suyu aktarılıyor İmamoğlu İstanbul halkını hasta edecek: Şebeke suyu sağlanması için barajlara kuyu suyu aktarılıyor
Hadise'nin 2017 yılı gelir beyannamesi ortaya çıktı! 619 TL zarar var Hadise'nin 2017 yılı gelir beyannamesi ortaya çıktı! 619 TL zarar var
Galatasaray'a 4 Ocak'ta 5 yeni yıldız katılıyor Galatasaray'a 4 Ocak'ta 5 yeni yıldız katılıyor
Abdullah Avcı'dan futbolculara: 'İşinize konsantre olun' Abdullah Avcı'dan futbolculara: 'İşinize konsantre olun'
MHK'den Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan kararı MHK'den Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan kararı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ocak'ta geliyor Fenerbahçe'nin yeni transferi Ocak'ta geliyor
Ailesinin yanında yürürken yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı! İşte o anlar... Ailesinin yanında yürürken yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı! İşte o anlar...
Mahrem İmam’dan bomba itiraf!. Adil Öksüz "Timsah" kod adıyla MİT personeli yapılmış! Mahrem İmam’dan bomba itiraf!. Adil Öksüz "Timsah" kod adıyla MİT personeli yapılmış!
Brezilyalı 10 numara Beşiktaş'a geliyor Brezilyalı 10 numara Beşiktaş'a geliyor
Ailesinin yanında yürürken yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı! İşte o anlar... Ailesinin yanında yürürken yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı! İşte o anlar...
Badou Ndiaye Trabzonspor'a imzayı attı Badou Ndiaye Trabzonspor'a imzayı attı
Galatasaray'da rota Nazım Sangare'ye döndü Galatasaray'da rota Nazım Sangare'ye döndü
Fenerbahçe Kruse'nin alternatifini Brezilya'da buldu Fenerbahçe Kruse'nin alternatifini Brezilya'da buldu
Yaşar Alptekin, setlere geri dönmeye karar verdi Yaşar Alptekin, setlere geri dönmeye karar verdi
OHAL Komisyonu Başkanı: 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ü karara bağlandı OHAL Komisyonu Başkanı: 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ü karara bağlandı
Dev otomobil firması yeni modellerde direksiyonları kaldırıyor Dev otomobil firması yeni modellerde direksiyonları kaldırıyor
Netanyahu'dan Putin itirafı: Sen başbakan olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi Netanyahu'dan Putin itirafı: Sen başbakan olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi
Son Dakika Haberi: 2020 Asgari ücret zammı belli oluyor! Son Dakika Haberi: 2020 Asgari ücret zammı belli oluyor!
Dolar kritik seviyenin hemen altında Dolar kritik seviyenin hemen altında
2020'de emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? 2020'de emekli ikramiyesine zam yapılacak mı?
Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Abdurrahman Alp geri mi döndü? Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Abdurrahman Alp geri mi döndü?
Türkiye-Libya mutabakatı yürürlüğe girdi Türkiye-Libya mutabakatı yürürlüğe girdi
Sinan Aygün ve Mansur Yavaş karşı karşıya! "Birisi bu terminatörü durdursun" Sinan Aygün ve Mansur Yavaş karşı karşıya! "Birisi bu terminatörü durdursun"

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 22:51:37

'Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkarmak yerine karınca gibi çalışıyoruz'

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, toplam 7,5 milyon kilometrelik fiber ağ yatırımı gerçekleştirdiklerini belirterek, 2020 yılında, İstanbul’da altyapısı olmayıp altyapı talep eden her müşteriye 'en geç bir hafta içinde fiber hizmeti ulaştırma sözü' verdi. 

Yunus ÇAĞLAR

Teknoloji devi Türk Telekom, müşterilerine sürekli ve kesintisiz hizmet ulaştırmak için gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarıyla Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne büyük katkı sağlıyor. Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası bulunan Türk Telekom, yatırımlarıyla 2019 aralık itibarıyla, toplamda 303 bin km fiber hatla 7,5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğuna ulaştı. Türkiye’nin dijital varlıklarının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal, şirketin fiber yatırımlarında geldiği son noktayı ve gelecek dönem hedeflerini paylaşmak üzere basın mensuplarıyla İstanbul’da bir araya geldi. 

11 YILIN REKORU KIRILDI 

2019 yılının Türk Telekom için oldukça başarılı geçtiğini kaydeden Önal, yılın ilk 9 ayında yüzde 15,6’lık büyüme ve 1,9 milyar TL net kârla son 11 yılın gelir artışında rekor kırdıklarını söyledi. Türk Telekom’un bu toprakların milli bir değeri olduğunun altını çizen Ümit Önal, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, ülkenin dijital dönüşümüne son 14 yılda 16,2 milyar dolar yatırım yaptıklarını, dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son 10 yılda 10 kattan fazla artırdıklarını belirtti. 

FİBER AĞLARLA DONATTIK

“Türk Telekom olarak Türkiye’yi adeta fiber ağlarla ördük. Türkiye’nin 81 ilini köşe bucak sararak, yatırım yapmadık yer bırakmadık” diyen Önal,  fiber şebekemizle ulaştığımız hane sayısını son 2 yılda rekor düzeye eriştirerek, 5 milyonun üzerinde artırmayı başardık. Gururla söylemek isterim ki;  Türk Telekom’un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibarıyla 21,7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hatla 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı” ifadelerini kullandı. 

MEMNUNİYET VURGUSU

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 2020’de de Türkiye’nin her mahallesine fiber götürme hedefiyle çalışmalarının süreceğini ifade ederek, “Türkiye genişbant internet penetrasyonunu yüzde 70 seviyelerine taşıma konusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl İstanbul’da altyapısı olmayıp altyapı talep eden müşteriye, bir hafta içerisinde fiberi yaşadıkları sokağa getirme sözü veriyoruz. İnanıyorum ki bu vaadimiz; Türk Telekom’un müşteri memnuniyetine verdiği önem açısından da, 2020’nin nasıl bir yıl olacağına dair ipuçları veriyordur” dedi.

İSTEYEN OPERATÖR BU ALTYAPIYI KULLANABİLİR

Tüm zorlu coğrafi koşullarda, sadece karlı yerlerde değil Türkiye’nin her karışında, büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Ümit Önal, “Her gün altyapımıza, ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam, Türkiye’nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor. Ülkemizdeki fiber altyapının yüzde 80’inde Türk Telekom imzası bulunuyor. Altyapı yatırımı söz konusu olduğunda, en yakın rakibimizin her 5 birimlik yatırımına karşı biz, 100 birimlik altyapı erişim yatırımı yapıyoruz. 

10 BİN YENİ HANEYE ERİŞİM

Sadece haneye fiber olarak değerlendirdiğimizde, en yakın rakibimizin ayda 5 bin yeni haneye erişim sağlamasına karşılık, biz her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz. Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkarmak yerine karınca gibi çalışarak, Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna en yakın rakibimizin 7 katı altyapı yatırımı yapıyoruz . Bu altyapı, Türkiye’nin altyapısıdır. Talep eden her operatör bu altyapıyı kullanabilir. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ