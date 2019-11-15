Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 2,9 puanlık artış ile yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 46,3 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 789 bin kişi azalarak 28 milyon 529 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalış ile yüzde 46,3 oldu.