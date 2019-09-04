04 Eylül 2019 Çarşamba 11:13:01 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:32:50
Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat Ağustos ayında 13.2 milyar dolara yükseldi" açıklamasında bulundu.
YILIN İLK 8 AYINDA İHRACAT 117.2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yılın 8 ayında ihracatımız yüzde 2,9 artış göstererek 117,2 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın 8 ayında yüzde 69,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019'un aynı döneminde yüzde 85,6'ya yükseldi." dedi.
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