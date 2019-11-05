Adım adım hedefe

Geçtiğimiz yıl ağustosta gerçekleştirilen kur saldırısının ardından yüzde 24’lere yükselen enflasyon, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler sayesinde eylülde tek haneye, yüzde 9.26’ya kadar gerilemişti. Düşüş, ekimde de sürdü. Yıllık TÜFE, yüzde 8.55’e geriledi. Aylık enflasyon ise yüzde 2 arttı.

EN ÇOK GİYİM ZAMLANDI

Ana harcama grupları itibarıyla ekimde aylık bazda en yüksek artış, yüzde 11,7 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, konutta yüzde 3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,65, haberleşmede yüzde 1,43 ve ulaştırmada yüzde 1,17 artış gerçekleşti. Ekimde ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren tek grup, yüzde 0,59 ile eğlence ve kültür oldu. Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 11,08 ile “Van, Muş, Bitlis, Hakkari” bölgesinde görülürken bu bölgeyi yüzde 10,18 ile “Şanlıurfa, Diyarbakır” izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 6,64 ile “Ankara” bölgesinde kaydedildi.

ZAM ŞAMPİYONU ERKEK KAZAĞI

Tüketici fiyatları bazında ekimde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 43,70 ile erkek kazağında oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında erkek kazağını, yüzde 40,46 ile çocuk kazağı, yüzde 38,94 ile yünlü erkek kabanı izledi.

3 YILIN DİBİNDE

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Enflasyonla mücadelede atılan adımların meyvelerini vermeye devam ettiğini vurgulayan Albayrak, “Ekim ayı rakamlarıyla, TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yılsonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte de “Para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümüyle ana mücadele alanlarının başında gelen enflasyonda 2019 yılının eylül ve ekim aylarında ulaşılan seviyeler, ekonomide dengelenme sürecinin başarılı birer örneğini oluşturmaya devam ediyor” ifadesi yer aldı. İnfografike göre, ekimde yıllık TÜFE'de Aralık 2016'dan, yıllık ÜFE'de Nisan 2013'ten beri en düşük seviye yakalandı.

YÜZDE 5'İN ALTINA DÜŞECEK

Son açıklanan 2020-2021 Yeni Ekonomi Programı'nda da, enflasyon en önemli mücadele alanlarının başında geldi. Yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirerek, enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi programın temel hedefleri arasında yer alırken, enflasyonun 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 olması öngörülüyor.

FİYATI ARTANLAR

Kazak ................................43,70

Kaban ...............................38,94

Hırka .................................38,02

Erkek mont .....................36,84

Bot ......................................32,38

Kabak ................................23,22

Çarliston biber ...............22,75

Sivri biber .........................18,97

Salatalık ...........................18,06

Sarımsak ...........................17,65

Domates ...........................15,97

Gazeteler ...........................11,44

FİYATI DÜŞENLER

Dana eti ...............................-1,67

Tavuk eti............................-2,22

Salça ..................................-2,59

Yeşil soğan ......................-2,76

Fındık içi ............................-2,82

Tost makinesi .................-2,96

Klima ..................................-3,67

Nevresim takımı ............-4,08

Elma ....................................-12,17

Havuç...............................-15,38

Limon ..............................-25,23