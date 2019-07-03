Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru alımı yapıyor
Memur olmak isteyenler için müjdeli haber geldi.
Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinde bünyesine toplamda 17 unvan ve kadroda alım yapılacağını açıkladı.Adalet Bakanlığı 6 bin 126 infaz ve koruma memuru alacağını duyurdu.
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ADALET BAKANLIĞI İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI NE ZAMAN?
Başvurular, 21/05/2018 günü başlayıp, 11/06/2018 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1-16 Temmuz tarihleri arasında mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlıklığına yapabilecek. Adaylardan KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almış olma şartı aranacak.
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