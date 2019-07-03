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03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:43:00 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:15:22

Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru alımı yapıyor

Memur olmak isteyenler için müjdeli haber geldi.

Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinde bünyesine toplamda 17 unvan ve kadroda alım yapılacağını açıkladı.Adalet Bakanlığı 6 bin 126 infaz ve koruma memuru alacağını duyurdu. 

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

ADALET BAKANLIĞI İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI NE ZAMAN? 
Başvurular,  21/05/2018  günü başlayıp,  11/06/2018  günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1-16 Temmuz tarihleri arasında mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlıklığına yapabilecek. Adaylardan KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almış olma şartı aranacak.

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