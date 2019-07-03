Adalet Bakanlığı CTE personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı 2019 personel alımı şartları neler? sorularının yanıtları tüm memur olmak isteyen adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Adalet Bakanlığı adliyelerde, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında toplamda 12 bin 713 personel alımı gerçekleştireceklerini açıkladı.

ADALET BAKANLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuracaklardır. Ayrıca herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu veya bedelli askerlik belgesini başvuru formlarına eklemeleri, aşçı ve teknisyen unvanlarına başvuru yapacak adayların diplomaları ile birlikte öğrenim esnasında almış oldukları dersleri gösterir transkript belgesini de başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.