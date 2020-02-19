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19 Şubat 2020 Çarşamba 09:11:56 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:12:32

Açılış rakamları belli oldu! İşte son durum

Dolar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararını açıklayacağı güne 6.0692 liradan başladı

Dün güne 6.0537 liradan başlayan dolar gün içerisinde 6.07'nin üzerine tırmandı ancak bu seviyede tutunamayarak günü 6.0639 liradan tamamlamıştı.

Dünkü yükselişte koronavirüs endişeleriyle doların bütün gelişmekte olan para birimleri karşısında güçlenmesi etkili oldu. Koronavirüsle ilgili gelişmeler bugün de piyasaları etkileyebilir ancak asıl olarak tüm gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında olacak. 

BEKLENTİ 25-50 BAZ PUAN CİVARI İNDİRİM

PPK'nın saat 14.00'da açıklayacağı kararla politika faizinde 25-50 baz puanlık bir indirime gitmesi bekleniyor. Bu beklentinin çok üzerinde bir indirim kurda yukarı yönlü harekete yol açabilir. Tam tersi şekilde Merkez'in faize dokunmaması durumunda da TL güçlenebilir. 

Bu önemli kararın beklendiği güne dolar/TL 6.0692'den başladı.

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