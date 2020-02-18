Açılış rakamları belli oldu! İşte son durum

Geçtiğimiz haftayı 6.0587'den tamamlayan dolar/TL dün de 6.05'in biraz üstü ve biraz altındaki hareketini devam ettirdi.

Dolar yeni güne 6.0537'den başladı.

Yurtiçinde yarınki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun(PPK) alacağı faiz kararına kadar piyasaları etkileyebilecek önemli bir veri açıklanmayacak.

Yurtdışında ise yatırımcılar özellikle koronavirüsün ekonomiye etkilerini Çin'den gelen haberler ışığında değerlendirmeye devam ediyor.

Bunların yanında tansiyon düşmüş gibi görünse de Suriye'den gelecek haberler de piyasalarda etkili olabilir.