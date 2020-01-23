Açılış rakamları belli oldu! İşte Dolar, Euro, altın fiyatları

Yeni haftada yükseliş grafiğini sürdüren dolar kuru bu sabaha da yüzde 0.03 primle başladı. Dolar/TL, bu sabah 5,92 TL'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,57 TL'de yer alıyor.

Analistler, küresel piyasaların, ABD Başkanı Donald Trump’ın Senato’daki yargılanma sürecine odaklandığını belirtirken, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Euro bölgesinde ise piyasalar faiz kararını takip ediyor.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç olarak öne çıktığını söyleyen analistler, 5,90'ın destek konumunda izleneceğini dile getirdi.

GRAM ALTIN GÜNE ARTIŞLA BAŞLADI

Yeni haftada yükselen dolar kuruna paralel prim kazanan altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başladı.Gram altın, bu sabah 296, 7 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 484 lira, yarım altın 969 lira, Cumhuriyet altını ise 1.993 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında yer alarak 1.558,53 dolardan işlem görüyor.