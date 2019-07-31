Sberbank, DenizBank'taki hisselerini Emirates NBD'ye devretti

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Sberbank, bugün itibarıyla bankamızdaki hisselerini Emirates NBD'ye devretti." dedi.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgemizin son derece hassas, ekonomimizin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankamızın hisseleri 4. kez el değiştiriyor. Emirates NBD ile ülkelerimiz arasındaki köklü hukuku, kardeşlik bağlarını geliştirmek ve insanlarımız için çalışmak öncelikli vazifemiz olacak." açıklamasında bulundu.

EMİRATES NBD BAŞKAN YARDIMCISI: BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Emirates NBD Başkan Yardımcısı Hesham Abdulla Al Qassim, ise "Türkiye, hızla büyüyen bir ekonomi. Bizim için oldukça önemli bir büyüme fırsatı sunuyor." dedi.