ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor

  • Bist 100
    104906
  • Dolar
    5,7618
  • Euro
    6,3518
  • Altın
    271,3820
İstanbul
12 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar
Türkiye'deki anne ve bebek ölümlerinin azaltılmasında 25 yıllık başarı öyküsü Türkiye'deki anne ve bebek ölümlerinin azaltılmasında 25 yıllık başarı öyküsü
Şikayetlerini internet üzerinden sıralayarak doğru birime randevu alabiliyorlar Şikayetlerini internet üzerinden sıralayarak doğru birime randevu alabiliyorlar
Türk hekimleri Etiyopya'da sağlık sistemini inceledi Türk hekimleri Etiyopya'da sağlık sistemini inceledi
Polisimizi ısıran HDP'li vekil Remziye Tosun'un oğlunun bombalarda parmak izi çıktı Polisimizi ısıran HDP'li vekil Remziye Tosun'un oğlunun bombalarda parmak izi çıktı
PTT personel alımı 2020 başvuruları başladı mı? PTT personel alımı şartları neler? PTT personel alımı 2020 başvuruları başladı mı? PTT personel alımı şartları neler?
Afgan yazar Erdoğan hakkında kitap yazınca ilinde meşhur oldu Afgan yazar Erdoğan hakkında kitap yazınca ilinde meşhur oldu
Westerlo Emmanuel Emenike ile yolları ayırdı Westerlo Emmanuel Emenike ile yolları ayırdı
A Milli Futbol Takımı İspanya'ya gitti A Milli Futbol Takımı İspanya'ya gitti
Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası nedir?
Trabzonspor'a Novak'tan kötü haber geldi Trabzonspor'a Novak'tan kötü haber geldi
Mahalle bakkalı, siyanürle intihar eden aileyi anlattı: Maddi sıkıntıları yoktu Mahalle bakkalı, siyanürle intihar eden aileyi anlattı: Maddi sıkıntıları yoktu
Alişan'dan eski dostu Mahsun Kırmızıgül için sert sözler: O çok döner Alişan'dan eski dostu Mahsun Kırmızıgül için sert sözler: O çok döner
Mahalle bakkalı, siyanürle intihar eden aileyi anlattı: Maddi sıkıntıları yoktu Mahalle bakkalı, siyanürle intihar eden aileyi anlattı: Maddi sıkıntıları yoktu
Alişan'dan eski dostu Mahsun Kırmızıgül için sert sözler: O çok döner Alişan'dan eski dostu Mahsun Kırmızıgül için sert sözler: O çok döner
Oyuncu Fadik Sevin Atasoy: Ömür boyu evlilik düşünmüyorum Oyuncu Fadik Sevin Atasoy: Ömür boyu evlilik düşünmüyorum
Ağrı'da etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin, gri kategoride aranan isim olduğu belirlendi Ağrı'da etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin, gri kategoride aranan isim olduğu belirlendi
Türkiye'den çok sert KKTC açıklaması! Türkiye'den çok sert KKTC açıklaması!
Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 atama yapacak! Sağlık Bakanlığı personel atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 atama yapacak! Sağlık Bakanlığı personel atamaları ne zaman?
Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'ın aşk dolu anları... Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'ın aşk dolu anları...
Bakanlıktan hazır ambalajlı gıdalara trans yağ ayarı Bakanlıktan hazır ambalajlı gıdalara trans yağ ayarı
UNESCO dünya mirasının korunmasına öncülük ediyor UNESCO dünya mirasının korunmasına öncülük ediyor
"Istanbul Photo Awards 2019" fotoğrafları 19 Kasım'da Tokyo'da sergilenecek "Istanbul Photo Awards 2019" fotoğrafları 19 Kasım'da Tokyo'da sergilenecek
21 yerinden bıçaklanmıştı! Kocasının duruşmadaki sözleri çileden çıkardı 21 yerinden bıçaklanmıştı! Kocasının duruşmadaki sözleri çileden çıkardı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Kasım 2019 Cuma 09:57:42 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 10:34:30

ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor

ABD'de ham petrol üretimi geçen hafta günlük ortalama 12,8 milyon varile yükselerek yeni bir rekor kırdı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 208 bin varil arttı. Geçen hafta ülkenin günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde 8 bin varil yükselirken, diğer eyaletlerde de 200 bin varil artış görüldü.

Böylece, 2-8 Kasım haftasında dünyanın en büyük ham petrol üreticisi ABD'de 12,8 milyon varille günlük üretimde yeni bir rekor kırılmış oldu.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi en son 29 Eylül-4 Ekim haftasında 12,6 milyon varile ulaşmıştı.

Ham petrol stokları arttı

EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 449 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,6 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 7,9 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,2) gerileyerek 639,5 milyon varil oldu.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 1,9 milyon varil (yüzde 0,9) artışla 219,1 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 1,2 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 2,8 milyon varil azalmıştı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ