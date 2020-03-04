ABD'nin korktuğu başına geliyor! FED'in acil kararıyla sert düşüş

ABD Merkez Bankası (Fed), dünyanın en büyük ekonomisini koronavirüsün etkilerinden korumak için dün olağanüstü bir adım atarak faiz indirdi. Fed 2008 yılınan bu yana ilk kez planlanan zamandan önce faiz indirimine gitmiş oldu. Ancak ABD borsaları ekonominin uzun süreli bir yavaşlamaya girdiği endişeleriyle sert geriledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna dikkat çekti, ancak büyüme görünümünün virüs salgınından etkilendiğini belirtti.

ACİL KODUYLA FAİZ İNDİRİMİ

Powell, oy birliğiyle alınan 50 baz puan faiz indirim kararı ardından düzenlenen basın toplantısında, "Virüs ve salgını sınırlamak için alınan önlemler elbette hem yurtiçinde hem de dışında ekonomik aktivite üzerinde bir süre baskı yaratacak" dedi. Faiz indirimiyle Fed'in politika faizi %1 ile %1.25 aralığına indi.

Fed 2008 yılındaki finansal krizden bu yana ilk defa olağan para politikası toplantısını beklemeden faiz indirim kararı alarak, salgını ciddiye aldığını da göstermiş oldu.

Powell, "Ekonomiyi desteklemek gerektiğini düşünüyoruz... ABD ekonomisinin güçlü olduğunu biliyor ve bu olayı atlatacağımızı biliyorum. Güçlü büyüme ve isithdam piyasasına tekrar kavuşacağımızı düşünüyorum" dedi ancak görünümün belirsizlikler içerdiğini ve gelişmeleri "değişken" olarak niteledi.

ABD borsaları faiz indirimine rağmen günü %3'e yakın düşüşle tamamlarken, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvilinin getirisi ilk defa %1'in altına indi.

Ancak işlemciler Fed'in tek faiz indirimiyle duracağını düşünmüyorlar. Politika faizi vadeli işlem kontratlarındaki fiyatlamalar Haziran'a kadar bir indirim daha beklentisini gösteriyor. Fed'in para politikasını belirleyen yetkililer faiz tahminlerini ve ekonomik büyüme beklentilerini 17-18 Mart'taki toplantıdan sonra açıklayacaklar.

KORONAVİRÜS RİSK OLUŞTURDU

Wall Street yatırımcıları pazartesi günü, Fed'in bir faiz indirimine gideceği beklentisini satın almış ve endeksler yüzde 5 civarında yükselmişti. Salı günü acil olarak toplanan Fed, Faiz oranlarında 50 baz puan indirim kararı aldı. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın "Korona virüs ülke ekonomisi için yeni riskler oluşturdu" açıklaması, faiz indiriminin borsa üzerinde olumlu etki vermesini engelledi.

ABD borsalarının 3 ana endeksi de, korona virüsün ABD ekonomisinin yanı sıra küresel ekonomiyi de olumsuz etkilemeyi sürdürmesi üzerine yüzde 3 civarı düşüşlerle günü kapadı.

FED'İN KARARI SONRASI FAİZ İNDİRDİLER

Suudi Arabistan, BAE ve Hong Kong merkez bankaları, Fed'in faiz indirme kararının ardından faizleri indirdi

ABD merkez bankasının faiz indirimini yapmasının ardından Suudi Arabistan

Merkez Bankası faiz oranını indirdi. Banka, repo faizi oranını 225 baz puandan 175 baz puana çekti.

Suudi riyali, ABD dolarına çapalı ve ülkenin merkez bankası Fed'in Faiz oranı kararlarını takip ediyor.

Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası da 50 baz puanlık bir faiz indirimine gitti.

HONG KONG MERKEZ BANKASI DA FAİZ İNDİRİMİ YAPTI

Hong Kong Merkez Bankası olarak görev yapan Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), ABD merkez bankasına paralel olarak faiz indirimini yaparak gecelik iskonto penceresi oranını 50 puan düşüşle % 1.50'ye çekti. Şehir devletinin para birimi USD karşısısında 7.75-7.85 aralığında çapalı.

"Fed'in son aksiyonu durgunluğun gerçekleşeceğinin işareti olabilir"

Nordea Markets Baş Analisti Juha Vainikainen de, "Yeni bir parasal genişleme, ortaya çıkan yeni riskleri yatıştırmak için gerekli olabilir. Bol miktarda likidite içeren bir ortam, risklerin güvenli bir şekilde karşılanması için gerekli. Para politikası tüm sorunları çözemese de Fed'in son aksiyonu, küresel ekonomide daha ciddi bir şeyin gerçekleşeceğinin işareti olabilir. Durgunluk gibi... Böyle bir ortamda merkez bankaları enflasyon hedeflerini de kaçırabilir." değerlendirmelerini yaptı.

Ara toplantı kapsamında yapılan faiz indirimi sonrası New York borsalarının negatif kapanış gerçekleştirdiğini, bunun yatırımcıların Fed'in kararından endişe duyduğunu gösterdiğini aktaran Vainikainen, şunları kaydetti:

"ABD hazineleri daha önce hiç olmadığı gibi satın alındı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1'in altına düştü. FOMC gecelik endeks swapları, 18 Mart'ta yapılacak bir sonraki toplantıda 35 baz puanlık bir faiz indirimini fiyatlıyor.Öte yandan İngiltere Merkez Bankası'nın da en az 25 baz puan olmak üzere faiz oranını düşürmesi bekleniyor. Avustralya Merkez Bankası dün faiz oranlarını zaten düşürdü.

Kanada Merkez Bankası'nın bugün daha düşük oranlarda olması bekleniyor. Bu eylemler, bant genişliğine katılma konusunda ECB'ye yönelik baskıyı artıracaktır. ECB'den 10 baz puanlık bir indirim, gelecek hafta için neredeyse tamamen fiyatlandırılıyor. Ancak, ECB'nin faizleri düşürme kapasitesi ve istekliliği belirsizliğini koruyor. Öte yandan Fed'in ara toplantıdaki faiz indirimi ABD bankacılık hisselerine negatif etkiledi. ECB'nin faiz oranında indirime gitmesinin de Avro bölgesinde aynı şeyi yapması bekleniyor."