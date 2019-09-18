'ABD'nin kaya gazı, Rus gazı fiyatı üzerinde baskı yaratacak'

  • Bist 100
    101611
  • Dolar
    5,6714
  • Euro
    6,2715
  • Altın
    274,0140
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
KADEM'den Diyarbakır annelerine ziyaret KADEM'den Diyarbakır annelerine ziyaret
Ali Koç'tan Terim'le ilgili 19:05 açıklaması: Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir? Ali Koç'tan Terim'le ilgili 19:05 açıklaması: Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir?
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın! Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!
Antalya'da 91 yaşındaki kadına kümeste dehşeti yaşattı Antalya'da 91 yaşındaki kadına kümeste dehşeti yaşattı
Payitaht yeni sezon ne zaman 2019? Payitaht Abdülhamid yeni oyuncuları kimler? Payitaht yeni sezon ne zaman 2019? Payitaht Abdülhamid yeni oyuncuları kimler?
Sınırı geçen Yunan askerleri hakkındaki soruşturma tamamlandı Sınırı geçen Yunan askerleri hakkındaki soruşturma tamamlandı
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı: Brexit, hem Birleşik Krallık'ın hem de Türkiye'nin zararına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı: Brexit, hem Birleşik Krallık'ın hem de Türkiye'nin zararına
Her 10 kartlı ödemeden biri temassız Her 10 kartlı ödemeden biri temassız
EPDK ucuz doğal gaz ithalatı için düğmeye bastı EPDK ucuz doğal gaz ithalatı için düğmeye bastı
THY'den Çin'in Xian kentine sefer THY'den Çin'in Xian kentine sefer
Dronesavar 'Roketsan Alka': İşi havada bitiriyor Dronesavar 'Roketsan Alka': İşi havada bitiriyor
Eminevim TEKNOFEST’e inovasyon hamlesiyle destek veriyor Eminevim TEKNOFEST’e inovasyon hamlesiyle destek veriyor
Kore kahramanlarının TSK arşivlerindeki fotoğrafları Kore kahramanlarının TSK arşivlerindeki fotoğrafları
Türkiye'de konut satışı arttı Türkiye'de konut satışı arttı
Prof. Dr. Hanağası: Türkiye'de alzaymır artıyor Prof. Dr. Hanağası: Türkiye'de alzaymır artıyor
Prostat kanserinin tespiti için PSA testi önerisi Prostat kanserinin tespiti için PSA testi önerisi
Aort yırtılmasında erken müdahale ölüm riskini azaltıyor Aort yırtılmasında erken müdahale ölüm riskini azaltıyor
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı şartları neler? Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı tarihleri 2019 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı şartları neler? Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı tarihleri 2019
Doç. Dr. Yıldırım: Çocuklar günde en az bir saat fiziksel aktivite yapmalı Doç. Dr. Yıldırım: Çocuklar günde en az bir saat fiziksel aktivite yapmalı
ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi
Muratpaşa, Yunanistan'da bayrak krizi yaşanan maçın tekrarını talep edecek Muratpaşa, Yunanistan'da bayrak krizi yaşanan maçın tekrarını talep edecek
Yaşlı kadını kümese sokup, başına çekiçle vurdu, bileziğini çaldı Yaşlı kadını kümese sokup, başına çekiçle vurdu, bileziğini çaldı
Barın Han 17 yıl aradan sonra tekrar kapılarını açıyor Barın Han 17 yıl aradan sonra tekrar kapılarını açıyor
'ABD'nin kaya gazı, Rus gazı fiyatı üzerinde baskı yaratacak' 'ABD'nin kaya gazı, Rus gazı fiyatı üzerinde baskı yaratacak'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Eylül 2019 Çarşamba 14:36:49 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 14:38:29

'ABD'nin kaya gazı, Rus gazı fiyatı üzerinde baskı yaratacak'

Rusya Enerji Bakanı Yardımcısı Pavel Sorokin, "Rus gazının rekabetçi kalabilmesi için gerekli araçlara sahibiz ancak ABD’nin kaya gazı üretimi gelecekte Rus gazının fiyatı üzerinde baskı kuracak" açıklamasında bulundu.

Rusya Enerji Bakanı Yardımcısı Pavel Sorokin, Rus gazının rekabetçi kalabilmesi için gerekli araçlara sahip olduklarını belirterek, "ABD’nin kaya gazı üretimi gelecekte Rus gazının fiyatı üzerinde baskı kuracak." dedi.

Sorokin, Rusya’nın Tümen kentinde düzenlenen Doğal Gaz ve Petrol Forumu’nda doğal gaz piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.     

 Doğal gazın gelecek 50 ila 70 yıl boyunca Rus ekonomisinin "ana sütunlarından" biri olacağını vurgulayan Sorokin, "Rus gazının rekabetçi kalabilmesi için gerekli araçlara sahibiz ancak ABD’nin kaya gazı üretimi gelecekte Rus gazının fiyatı üzerinde baskı kuracak. Bu bir gerçek." diye konuştu.       

Rusya’nın enerji sektöründe yüksek teknolojik kalkınma seviyesinin sürdürebilir olması gerektiğini anlatan Sorokin, "Ayrıca yatırımcıları destekleyecek mali düzenlemelerin de yapılması gerekiyor." diye konuştu.        

Rusya’da doğal gaz üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak 725,17 milyar metreküpe yükselmişti.        

(AA)

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ