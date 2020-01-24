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24 Ocak 2020 Cuma 09:26:07 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 10:03:12

ABD'nin ham petrol stokları düştü

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 0,4 milyon varil azaldı. Ham petrol üretimi ise sabit kaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 0,4 milyon varil (yüzde 0,1) azalışla 428,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1,7 milyon varil (yüzde 0,7) artarak 260 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 3,1 milyon varil artacağı yönündeydi.

PETROL ÜRETİMİ DEĞİŞMEDİ

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 120 bin varil azalışla 6,43 milyon varil olurken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 67 bin varil azalışla 3,41 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'de ham petrol üretimi değişmedi. Üretim 11-17 Ocak haftasında 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Ocak 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,3 milyon varil olması öngörülüyor.

AA

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