ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 10,8 milyon varil (yüzde 2,4) azalarak 445 milyon varile gerilediğini açıkladı. Uzmanlar, ülkedeki petrol stoklarının 4 milyon varil düşeceği yönünde öngörüde bulunmuştu. Ham petrol stokları bir önceki hafta ise 3,1 milyon varil azalmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 644,8 milyon varilde kaldı.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 0,2 milyon varil (yüzde 0,1) azalarak 232,5 milyon varile indi. Benzin stokları bir önceki hafta 3,6 milyon varil artmıştı.

- Petrol üretimi azaldı

Ülkenin ham petrol üretimi de geçen hafta bir önceki haftaya oranla günlük ortalama 700 bin varil azaldı. Böylece 13 Temmuz-19 Temmuz haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 11,3 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 196 bin varil artışla 7,02 milyon varile yükselirken, ihracatı günlük ortalama 758 bin varil artarak 3,29 milyon varile çıktı.

(AA)