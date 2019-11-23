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23 Kasım 2019 Cumartesi 12:45:08 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 12:45:57

ABD'nin 'akıllı şehir mobilyası' Türkiye'den

İstanbul'daki bir teknoloji şirketi, ABD'li bir telekom operatörüne cep telefonları için şarj ve internet imkanı sağlayan akıllı direklerden sattı.

İstanbul'daki bir teknoloji şirketi, ABD'li bir telekom operatörüne cep telefonları için şarj ve internet hizmeti sunan akıllı direklerden sattı.

"Endirek" adı verilen ve "akıllı şehir mobilyası" olarak nitelendirilen direklerin satışıyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Verisun'un Kurucu Ortağı Sadullah Uzun, özgün bir ürünle müşterilerinin karşısına çıktılarını söyledi.

Güneş enerjisiyle çalışan akıllı direkler ürettiklerini belirten Uzun, "Ben bu direkleri modern çağın sebilleri olarak tanımlıyorum. Eskiden insanların ihtiyacı suydu, su sebilleri vardı. Artık günümüz insanın sokaktayken temel ihtiyacı şarj. İnsan şarj ihtiyacı ya da data paketi bittiyse internet ihtiyacı duyuyor. Bunlar artık temel ihtiyaçlara dönüştüğü için biz de modern çağın sebillerini yaptık." diye konuştu.

Uzun, güneş enerjisiyle kendi enerjisini üreten direklerin, cep telefonları şarj edilebilen, internete bağlanılabilen birer "akıllı şehir mobilyası" olduğunu kaydederek, "Endirekler bir yere monte edildiği andan itibaren, insanların temel ihtiyaçlarına çözüm getiren bir teknoloji ürünüdür." dedi.

Ürünü, yurt içinde 17 ile sattıklarını belirten Uzun, ihracatla ilgili serüvenlerinin 1,5 yıl önce başladığını söyledi. Yurt dışındaki pazarlara ulaşmak amacıyla uluslararası fuarlara katıldıklarını anlatan Uzun, "2017 yılı itibarıyla Vestel bize yatırım yaptı ve ortak oldu. Onların da desteğiyle uluslararası fuarlarda stantlar açtık ve ürünlerimizi yurt dışı pazara tanıtmaya başladık." ifadesini kullandı.

Uzun, fuarlardaki tanıtım çalışmalarında bağlantı kurdukları ABD’li müşterileriyle uzun süre görüştüklerini vurgulayarak, "ABD’li önemli telekom operatörlerinden biri bu ürünü Seattle şehrindeki merkezi yerlere, üzerine kendi markasını da koyarak konumlandıracak. Hem reklam yapmış olacak hem de internet bağlantısı paketi satacak." dedi.

ABD’ye ihracat sonrası, BAE, Katar ve Güney Afrika'dan talepler geldiğini aktaran Uzun, "Biz 5 yıldır bu ürünü pazarlıyoruz. Hedefimiz bunu tüm dünyaya satar hale gelmek. Ürettiğimiz ürünün patenti de bize ait olan bir ürün. Dolayısıyla bu yenilikçi bir ürün." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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