AB'den Tunus'a 150 milyon avro kredi
Avrupa Birliği (AB), Tunus ile yapılan makro-finansal destek programı kapsamında 150 milyon avroluk kredi dilimini serbest bıraktı.
AB Komisyonu, Tunus ile yapılan toplam 500 milyon avroluk makro-finansal destek programı çerçevesinde 150 milyon avroluk son kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verildiğini açıkladı.
Açıklamada, AB'nin Tunus'a söz konusu mali destek programı uygulama kararını 2016 yılında aldığı anımsatıldı.
Program, Tunus'un ekonomik büyümesini ve yapısal reformlarını desteklemeyi hedefliyor.
AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor. AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullar ile borçlanıyor. Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.
Kredilerin AB tarafından serbest bırakılması için insan haklarına saygı ve demokratik kurumların işletilmesi gibi şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Türkiye fındık üretimini 776 bin tona çıkardı
- FİSKOBİRLİK Giresun kalite fındığın kilogramını 17,25 liradan alıyor
- Deutsche Bank'tan üçüncü çeyrekte 832 milyon avro zarar
- Volkswagen'den 9 ayda 14,8 milyar avro kar
- Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Malkoç: Havalar sıcak giderse hamsi erken terk edecek