02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 21:52:39
AB'den kahveye 7.8 milyar euro
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),1 Ekim Uluslararası Kahve Günü dolayısıyla, kahve ithalatı verilerini paylaştı.
AB üyesi 28 ülkede 2018 yılında 3 milyon 73 bin tonluk kahve ithal edilirken, bu ithalatta toplam 7 milyar 826 milyon euro harcandı.
Almanya ilk sırada
Söz konusu dönemde Almanya bir milyon 99 bin ton, İtalya 587 bin ton, Belçika 277 bin ton, İspanya 260 bin ton, Fransa 220 bin ton ve İngiltere 193 bin ton kahve ithal etti.
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