AB'den kahveye 7.8 milyar euro

AB üyesi 28 ülkede 2018 yılında 3 milyon 73 bin tonluk kahve ithal edilirken, bu ithalatta toplam 7 milyar 826 milyon euro harcandı.

Almanya ilk sırada

Söz konusu dönemde Almanya bir milyon 99 bin ton, İtalya 587 bin ton, Belçika 277 bin ton, İspanya 260 bin ton, Fransa 220 bin ton ve İngiltere 193 bin ton kahve ithal etti.