Abdelilah Belatik: Türkiye, İslami finans alanında bir merkez

İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) Genel Sekreteri Abdelilah Belatik, Türkiye'nin katılım bankacılığı açısından çok önemli bir pazar olduğunu belirterek, "Türkiye, İslami finans alanında öncelikle kendi potansiyeliyle ve sonrasında hızla gelişen Asya'daki pazarlara erişimiyle çok önemli bir merkez." ifadesini kullandı.

Belatik, İslami Finans'ın sunduğu avantajları ve Türkiye'nin bu konudaki rolünü AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'deki İslami finans kurumlarıyla iş birlikleri yaptıklarını anlatan Belatik, bazı bankaların ve kurumların CIBAFI'nin üyesi olduğunu ve gerekli görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Belatik, kurum olarak yeni başlangıçları desteklediklerini, önemli işlerin içinde yer almak için çaba sarf ettiklerini ve bunun için Türkiye'de ofislerinin bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile İslami finans üzerine görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Belatik, "Türkiye, İslami finans alanında öncelikle kendi potansiyeli ve sonrasında hızla gelişen Asya'daki pazarlara erişimiyle çok önemli bir merkez." dedi.

Belatik, bu durumun ticari ilişkileri ve bağlarından dolayı yakın gelecek için çok önemli olduğunu vurguladı.

"İslami finans gerçekçi bir ekonomi imkanı sunuyor"



Abdelilah Belatik, katılım bankacılığının sadece Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelere değil tüm küresel finans sistemine avantajlar sağladığının altını çizdi.

İslami finansın gerçekçi bir ekonomi imkanı sunduğunu ve açık ekonomik ilişkilere sahip olmasının büyük avantaj olduğunu vurgulayan Belatik, "Bu, sadece finansal ürünler sunan bir sistem değil. Ayrıca, somut varlıkların bankacılık sistemine dahil edilmesi, sadece Müslümanlar için değil bütün talep eden kullanıcılar için faydalı." diye konuştu.

Belatik, İngiltere gibi birçok Batılı ülkede İslami finansa önemli ölçüde talep olduğuna dikkati çekti.

"Birçok Batılı ülkenin İslami finans sistemini kullanan müşterisi var"



CIBAFI Genel Sekreteri Belatik, İslami finanstaki etik ve katılımcı yaklaşımın birçok insan tarafından sahiplenildiğini de söyledi.

Bu sistemi sadece Türkiye ya da diğer Müslüman ülkeler için değil tüm küresel sistem için önerdiklerini dile getiren Belatik, şunları kaydetti:

"Bunu başarmamız gerekiyor. Örneğin Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkeler büyük bir Müslüman toplumunu barındırıyor. Bu ülkelerdeki finansal avantajlar orada ekonomik ilişkileri bulunan Müslüman olmayan gruplar tarafından da kullanılıyor. Bunun yanında birçok Batılı ülkenin İslami finans sistemini kullanan müşterisi var. Örneğin, İngiltere'de bu oranlar çok yüksek. İslami finans sisteminin etik elementleri ve gerçekçi yapısı, Batılı finans sistemine göre daha iyi ve sürdürülebilir alternatif sunuyor."

(AA)