ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 6-12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 4 azalarak 784'e düştü.

Perşembe günü 66,95 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 67,06 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 60,29 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 60,39 dolardan kapanmıştı.

AA