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13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:00:48 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:23:52

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet azalış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 6-12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 4 azalarak 784'e düştü. 

Perşembe günü 66,95 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 67,06 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 60,29 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 60,39 dolardan kapanmıştı.

AA

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