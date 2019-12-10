ABD Ticaret Bakanlığından Türk vişnesi kararı

  • Bist 100
    109263
  • Dolar
    5,8130
  • Euro
    6,4395
  • Altın
    273,2950
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Aziz Sancar'dan Peter Handke'ye Nobel tepkisi! Aziz Sancar'dan Peter Handke'ye Nobel tepkisi!
Yerli otomobilde flaş gelişme! Görücüye çıkıyor, direksiyonda Başkan Erdoğan olacak... Yerli otomobilde flaş gelişme! Görücüye çıkıyor, direksiyonda Başkan Erdoğan olacak...
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav soru ve cevapları 2019 yayınlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav soru ve cevapları 2019 yayınlandı mı?
Son Dakika... Komandolarımız, Rasulayn'da 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdi Son Dakika... Komandolarımız, Rasulayn'da 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdi
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
BDDK Buradaöde Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet iznini iptal etti BDDK Buradaöde Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet iznini iptal etti
Küresel piyasalar Fed'i bekliyor Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
Ekrem İmamoğlu eğlendirmesini biliyor! Şehir Hatları tersanesi personele kapatılıp "içkili partiye" açıldı Ekrem İmamoğlu eğlendirmesini biliyor! Şehir Hatları tersanesi personele kapatılıp "içkili partiye" açıldı
Konya'daki enkazdan acı haber! Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Konya'daki enkazdan acı haber! Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Akademisyen ve gazeteciler Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'den geri alınmasını istedi Akademisyen ve gazeteciler Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'den geri alınmasını istedi
'Drama' dalında 3 Netflix yapımı Altın Küre'ye aday gösterildi 'Drama' dalında 3 Netflix yapımı Altın Küre'ye aday gösterildi
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak
Gençlik Projeleri nedir? Gençlik Projeleri destek başvuru sonuçları belli oldu! Gençlik Projeleri nedir? Gençlik Projeleri destek başvuru sonuçları belli oldu!
Ekrem İmamoğlu "israf yapılıyor" dedi, projeleri iptal etti ama İBB'nin 2020 bütçesinden partilere ve konserlere 52 milyon lira ayırdı Ekrem İmamoğlu "israf yapılıyor" dedi, projeleri iptal etti ama İBB'nin 2020 bütçesinden partilere ve konserlere 52 milyon lira ayırdı
Fatih Terim yönetimden 5 futbolcu istedi Fatih Terim yönetimden 5 futbolcu istedi
Galatasaray'da imza krizi Galatasaray'da imza krizi
Şeb-i Arus için ek YHT seferi konuldu Şeb-i Arus için ek YHT seferi konuldu
Barcelona'dan Messi'ye ömürlük teklif Barcelona'dan Messi'ye ömürlük teklif
Brent petrolün varili 64,25 dolar Brent petrolün varili 64,25 dolar
Galatasaray, Saracchi’yi gündemine aldı Galatasaray, Saracchi’yi gündemine aldı
Fatih Terim: Son düdüğe kadar savaşacağız Fatih Terim: Son düdüğe kadar savaşacağız
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları! 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü pano örnekleri 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları! 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü pano örnekleri
Fenerbahçe'den dev transfer harekatı Fenerbahçe'den dev transfer harekatı
CHP'den çifte standart! "AK Parti’ye oy verdiler" diye mahalleyi çamura mahkum ettiler CHP'den çifte standart! "AK Parti’ye oy verdiler" diye mahalleyi çamura mahkum ettiler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Aralık 2019 Salı 08:48:09 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 09:06:53

ABD Ticaret Bakanlığından Türk vişnesi kararı

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, bakanlıktan yapılan karar açıklamasında, Türkiye'nin 2018 yılında Amerika'ya piyasa değerinin yüzde 541 ila yüzde 648 altında 1,2 milyon dolarlık kuru vişne ihracatı yaptığı kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanlığı, cuma günü karara bağladığı soruşturmayı, sektördeki çeşitli Amerikalı firmalardan oluşan komitenin sunduğu şikayet dilekçesi doğrultusunda başlatmıştı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, bakanlıktan yapılan karar açıklamasında, Türkiye’nin 2018 yılında Amerika’ya piyasa değerinin yüzde 541 ila yüzde 648 altında 1,2 milyon dolarlık kuru vişne ihracatı yaptığı kaydedildi.

Türkiye’nin vişne kurusu ihracatında adil rekabet ve makul piyasa değerleriyle ilgili kuralları ihlal ettiğine ilişkin soruşturma, ABD Ticaret Bakanlığı’nın Trump yönetiminin göreve geldiği 2017 yılının başından bu yana yürüttüğü 187 benzer soruşturmadan bir tanesi. Bakanlığın açıklamasında, sözkonusu soruşturmaların Amerikalı üreticilerin ve çalışanların yurtdışından ithal edilen hizmet ve ürünlere karşı rekabet gücünü koruma amacıyla başlatıldığına ve Trump yönetiminin konuya yönelik hassasiyetine de vurgu yapılıyor.

Bakanlığın kararı, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından 2020 yılı Ocak ayında değerlendirmeye alınacak ve Komisyon’un nihai kararının da Türkiye aleyhine olması halinde ilgili gümrük vergileri devreye girecek. ITC’nin aksi yönde karar alması durumundaysa soruşturma iptal edilecek ve herhangi bir yaptırım olmayacak.

Kiraz ve vişnenin en fazla üretildiği Michigan eyaleti başta olmak üzere Amerika’nın çeşitli bölgelerinde çiftçiler bu yıl, Türkiye’den gelen kuru vişnenin fiyatının çok ucuz olması nedeniyle iflasın eşiğine geldiklerini ileri sürüyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ