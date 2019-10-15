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15 Ekim 2019 Salı 14:27:43 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 14:29:51

ABD’nin yaptırım kararı ne anlama geliyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye karşı çeşitli yatırım kararlarını imzaladı. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı sebep gösterilerek, 3 bakan ve 2 bakanlığın yaptırım listesine aldığını açıklandı. Durumu 24 TV canlı yayınında değerlendiren Stratejist Cüneyt Paksoy, "Bunlar geri dönülemez kararlar değil, Trump asimetrik politika uyguluyor" değerlendirmesinde bulundu. Başkan Erdoğan’ın gelecek ay yapacağı Washington ziyaretine dikkat çeken Paksoy, "Bu yaptırımlar doları ve faizi aşırı yukarı çekecek işler değil" dedi.

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye’nin Suriye’de terör koridoruna karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı 7. gününde ABD’den yaptırım haberi geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararname ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın da yaptırım listesine alındığı kararı 24 TV ekranlarında değerlendiren Stratejist Cüneyt Paksoy, “Bu bakanlar şimdi mevkidaşlarıyla görüşemeyecek mi? Elbette görüşecek… Bu yaptırımlar doları ve faizi aşırı yukarı çekecek işler değil” dedi.

“BU YAPTIRIMLAR SINIRSIZ DEĞİL”

“ABD’de kamuoyunda görülmemiş bir Türkiye karşıtlığı var” diyen Cüneyt Paksoy, Trump’ın ikili bir politika izlediğini ifade etti. Bir yandan Suriye’nin kuzeyinden ABD askerlerinin çeken Trump’ın diğer taraftan Türkiye’ye karşı yaptırım uyguladığını belirten Paksoy, “Bu yaptırımlar sınırsız değil. Cumhurbaşkanımızın gelecek ay ABD’ye düzenleyeceği ziyarette çok şey değişebilir” ifadelerini kullandı.  ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye’yi ziyaret edeceğini hatırlatan Paksoy, “Yapmamış olmamak tadında yapılmış bir yaptırım” değerlendirmesinde bulundu.

“TRUMP, ASİMETRİK BİR POLİTİKAYLA DAVRANIYOR”

Trump’ın sosyal medyadan verdiği mesajlarla iki yanlı hareket ettiğini söyleyen Paksoy, “ABD Başkanı için  “Türkiye’de yatırımların var’ bile dendi, yaptırım yapılmasını onaylamıyorum ama bunlar en hafif türden yaptırımlar” ifadelerinde bulundu. “100 milyar dolarlık ticaret hedefi askıya alınıyor, ticaret durdurulmuyor” diyen Paksoy, “Şu an için hedefte mola var. Herkesin çıkarının olduğu bir konuya giriş yaptık, geri adım atacak değiliz” dedi.

“TOPLAM TİCARETİMİZE BAKILINCA KÜÇÜK KALIR”

Türkiye’nin demir-çelik’e ürünlerine getirilmiş yüzde 50 vergi zammının bir süre sıkıntıya sokacağını belirten Paksoy, “Toplam ticaretimiz içinde paya bakıldığında bu yapılan tamamen ticaretimizi durduracak yaptırım değildir” açıklamasında bulundu. “Yaptırımın birinci ayağı geldi ve biz buna hazırlıklıydık” diyen Paksoy, dün büyük şirketlerin kredi düzenlemesi gibi yeniliklerin gündemin gözünden kaçtığını, bu tip ekonomik adımlarla Türkiye’nin yolunda yürüyeceğini ifade etti.

“BU YAPTIRIMLAR DOLAR VE FAİZİ AŞIRI YUKARI ÇEKECEK İŞLER DEĞİL”

“3 bakanımıza sınırlama gelmesi önemlidir ama sorun yaratmaz” diyen Paksoy, “Bu bakanlar mevkidaşları ile görüşmeyecek mi? Görüşecek… Bu yaptırımlar, Türkiye finansal piyasalarına getirilmediği, global piyasalardan borçlanmamızı ilgilendiren yaptırım olmadığı için doları ve faizi aşırı yukarı seviyeye çekecek işler değildir “ ifadelerini kullandı.

"ABD KENDİ İÇ MEVZULARINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR?"

Şu anda 5,93’lük bir dolar görüyoruz diyen Paksoy, “ Dolar 1 senedir olduğu gibi 5,5-6,5 arasında devam edecek. Dolar için 6,5’in geçtiği noktada duruma bakmak lazım” yorumu yaptı. “Borsada satışın 106.000’den 93.000’e düşmesi önemliydi. Burada bir toparlanma görebiliriz ama kesin düzelme için operasyonun sonunu beklemeliyiz” diyen Paksoy, “Türkiye kendi istediği sonucu alana kadar devam edecek, ABD kendi iç mevzularını yaptırımları köpürterek söndürmeye çalışıyor” dedi.

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