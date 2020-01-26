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26 Ocak 2020 Pazar 11:38:29 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 11:51:59

ABD mi İran mı? Çin kararını verdi... Orta Doğu'da dengeler altüst olacak

Çin'in ABD'den daha fazla enerji ithalatı yapacak olmasının Orta Doğu'daki tedarikçilerin zararına olacağını belirten araştırmacılar, ABD'nin Çin'in önemli bir enerji tedarikçisi konumuna gelmesinin bölgedeki dengeleri değiştirebileceğini söyledi

Alperen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşı başlamadan önce Çin'in ABD’den 2017'de 9,1 milyar dolarlık enerji ithalatı gerçekleştirdiğini kaydederek, anlaşma kapsamında Çin'in ABD'den 2020 ve 2021'de toplam 52,4 milyar dolar değerinde enerji ürünleri ithal etme sözü verdiğine dikkati çekerek. "ABD Çin’in önemli bir enerji tedarikçisi konumuna gelecektir." dedi.      

Çin'in 2018'de 45 farklı ülkeden ham petrol ithal ettiği bilgisini paylaşan Alperen, öte yandan ülkenin ham petrol talep artışının 2019'da yüzde 5,2 olduğunu, ancak bu yıl bu oranın yarı yarıya düşerek yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.      

Alperen, söz konusu sebepler nedeniyle Çin'in bazı enerji tedarikçileriyle anlaşmalarını iptal etmek zorunda kalabileceğini vurgulayarak, "Bu durumda Çinli enerji ithalatçılarına ceza gelebilir. Diğer yandan, Çin, zaten yaptırım altında bulunan İran’dan petrol alımını daha da azaltabilir. Fakat bunun da İran üzerinden Çin’e politik bir maliyeti olması kaçınılmazdır." dedi.      

 - "Çin'den ithal edilen malların üçte ikisi vergilendiriliyor"      

Tel Aviv Üniversitesi Araştırma Görevlisi Kevjn Lim, Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri nedeniyle Çin'in petrol ithalatı için zaman zaman ABD'ye yönelebileceğini dile getiren Lim, ABD'nin Çin'i İran yerine kendisinden petrol satın almaya da zorlayabileceğini vurguladı.      

Lim, Çin'in İran'dan ithal ettiği petrolü tamamen bırakarak ABD'den petrol satın alması durumunda ise bunun 2020 ve 2021'de toplam 8,5 milyar dolara denk geldiğini söyledi.      

Çin'in ABD'den daha fazla enerji ithalatı yapacak olmasının Orta Doğu'daki tedarikçilerin zararına olacağını ifade eden Lim, Çin'in kaynak çeşitliği için Suudi Arabistan, İran ve Rusya gibi çeşitli ülkelerden petrol ithal ettiğini aktardı.      

Öte yandan, Lim, birinci faz ticaret anlaşması kapsamında iki ülkenin birbirlerine uyguladığı gümrük vergilerini kaldırmadığına dikkati çekerek, şu an Amerikalıların Çin'den ithal ettikleri malların üçte ikisinin vergilendirildiğini hatırlattı.      

- "Çin pazarında rekabet kızışacak"      

İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie Asya-Pasifik Başkan Yardımcısı Gavin Thompson, Çin'in ABD'den ithal ettiği ham petrolün üzerinde yüzde 5, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) üzerinde ise yüzde 25 gümrük vergisinin devam ettiğini anımsattı.      

Thompson, söz konusu vergi oranlarının Çinli tüketicilere veya ithalatçı firmalara yansıtılabileceğini belirterek, Çinli şirketlerin Amerikan enerji ürünlerini büyük miktarlarda satın almasından kaçınacağını vurguladı.      

 Gelecek iki yılda Çin'de doğal gaz talebindeki artışın yavaşlamasının beklendiğini ve artan gaz üretimiyle iç pazarda rekabetin kızışacağını bildiren Thompson, bu durumun ABD'den enerji ithalatı için bir engel oluşturacağını da

 

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